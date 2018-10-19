花蝴蝶爆乳撂中文慰台粉

2018年10月19日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）暌違4年第3度登寶島，18日晚間8點25分在林口體育館獻唱。她以黃色亮片爆乳開衩禮服登場，展現瘦身有成的好身材，在〈Fly Away〉、〈Honey〉揭開序幕後，以中文問候粉絲：「你好台北！」更放送10月才發行的新歌〈With You〉獨厚台灣。

今年48歲的花蝴蝶唱紅多首膾炙人口暢銷曲，〈Fantasy〉、〈My All〉等這次全都沒少。她時不時高喊：「我要看見你們的手。」吆喝歌迷拍手陪唱，還在〈Vision of Love〉前感性說：「這首歌是給你們的特別版本，你們感受到了嗎？台灣！」〈Emotions〉時招牌海豚音5度迴盪空中，每飆一次觀眾就響起熱烈歡呼聲，全場情緒沸騰。

票房近3360萬元

她1998年在台北體育場演出吸引3萬人，2014年變成1.4萬，這次只來了7000名粉絲。昨放送18首歌，4套服裝，搭配身旁舞群搔首弄姿，讓年齡層橫跨3個世代的歌迷興奮不停尖叫。此次票房近3360萬元，表演結束後唱片公司SONY MUSIC頒給花蝴蝶全台累積8500萬張實體數位「銷售成績成就獎」，她領完獎後直接前往下一站澳門，結束兩天一夜台灣行。

(中國時報)