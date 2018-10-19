謝章穎築星夢打工維生

2018年10月19日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

電影《幸福城市》入圍金馬4大獎，謝章穎首登大銀幕就以該片入圍最佳新演員獎，他在片中自小與母親離別，現實中也因自幼父母離異，由祖父母帶大，將心情投射在演出，在試鏡時被要求「面對不敢面對的人」，他想像與父親的對話，因當時沒考上大學，被父親痛罵「沒用」，讓他在舞台上瞬間落淚，台下參與選角的丁寧也被他的情緒打動落淚。

謝章穎小時候成績不好，小學總是偷同學的高分考卷給阿公簽名，國中不愛念書，導師邀請他負責班級的宣導舞台劇，還鼓勵他學表演，他感謝說：「老師的決定是對的。」不過當時除了媽媽贊成他演戲，爸爸和奶奶都不看好，奶奶建議他學一技之長，「她希望我和爸爸學裝修或是修車。」現在終於能讓奶奶驕傲對朋友說：「我孫子會演戲。」爸媽也都為他開心。

何蔚庭押房拍片

「小時候和家人看金馬獎，我就說有一天一定會去。」謝章穎沒想到童年一句話竟在20歲成真，但他不久前才想放棄演戲。2年前拍完該片、服役回來一整年接不到戲，試鏡時被問作品卻說不出口，又沒考上心中唯一志願台北藝術大學，只能在菜市場、健身房打工，節儉維生，經紀公司也未有著落。同片演員五月天石頭得知，拗阿信贊助STAYREAL服裝，讓謝章穎宣傳期有新衣可穿。

《幸福城市》斥資4000多萬，導演何蔚庭感嘆拍完兩段後就資金短缺，為趕上輔導金限制年限，相隔1年硬著頭皮赴首爾拍攝，還為此借貸和抵押房子，未來回收票房都將「先還債」。該片26日上映。

(中國時報)