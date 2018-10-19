謝盈萱時尚開戰娘娘

謝盈萱骨架纖細，她自嘲肉是隨著年紀「往內縮」，手戴PANDORA Reflexions 925銀頸鍊5960元、PANDORA Rose玫瑰金色手鍊7680元、串飾1280元起、戒指1680元起、耳環2980元。（服裝提供／Michael Kors Collection、攝影／JOJ PHOTO）

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中國時報
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在《誰先愛上他的》中飾演焦慮失落的母親，謝盈萱自認若當人母恐也是「虎媽」。PANDORA Reflexions手鍊2980元起、串飾1080元起。（服裝提供／Michael Kors Collection、攝影／JOJ PHOTO）
PANDORA Reflexions皇冠玫瑰金色固定釦1680元、PANDORA Reflexions玫瑰金色安全鍊4280元。（PANDORA提供）
PANDORA Reflexions系列新品，PANDORA Reflexions玫瑰金色手鍊6380元、18K鍍金手鍊7680元、925銀手鍊2980元。（PANDORA提供）
PANDORA Reflexions經典LOGO 925銀固定釦1280元起。（PANDORA提供）

謝盈萱成為本屆金馬獎準影后中唯一的台灣演員，將和「娘娘們」周迅、孫儷競技。多數觀眾聽到謝盈萱的名字仍較陌生，劇場出身的她演技底子深厚，在《誰先愛上他的》中第一次當上電影女主角，飾演脂粉未施的焦慮母親，從張牙舞爪的潑婦罵街，到孤獨失依的悲不自勝，每種情緒都深植人心。

劇場出身演技精湛

平時深耕舞台劇，很少拍攝時尚專題，謝盈萱自認不是美女，也從不買名牌，演員賺錢不穩定，直到現在好不容易有一般上班族的收入，好在台北安身立命。一副纖柔柳腰加上筆直長腿，穿上性感洋裝，凸顯傲人的腰圍與多年來磨練的沉穩氣質，加上PANDORA Reflexions手鍊、耳環更顯優雅；她自嘲瘦不是美，如果放到唐朝就是醜女了，笑稱身上的肉倒像是老了的「萎縮」感。

靠自信擁抱美麗

演員的訓練成就她強大的心智，何謂心中的美？她回答「自信」，有了歷練的自信，就能駕馭服裝的氣場，而不是讓服裝來控制你。但做到這點不容易，必須隨著歲月，慢慢捨棄掉人生多餘的東西。

拍攝時尚，比起演戲，她需要更多想像空間，有別於一般模特兒俐落的變換姿勢，謝盈萱不斷伸展肢體，時而慵懶時而堅毅，也不忘偶爾搞笑。參與金馬盛會對她而言，拿獎與否不是重點，更期待與電影圈的前輩切磋，想到孫儷的甄嬛演技更讓她佩服，還隨機模仿孫儷那句經典「皇上駕崩了！」逗笑眾人。

(中國時報)

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