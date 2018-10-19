王陽明蔡詩芸合體放閃

MAISON PROMAX The Villains & The Gods系列Steropes史特羅佩斯壞蛋包，永和比漾廣場限定款，9600元。（MAISON PROMAX提供）

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中國時報
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MAISON PROMAX The Villains & The Gods系列Apollo阿波羅壞蛋包，1萬700元。（MAISON PROMAX提供）
MAISON PROMAX The Villains & The Gods系列Perseus珀耳修斯壞蛋包，9500元。（MAISON PROMAX提供）
王陽明（左）與蔡詩芸夫妻難得合體，展現如同男神、女神般的氣場，更不經意透露出兩人的私密情趣，王陽明拿The Villains & The Gods系列Zeus宙斯壞蛋包1萬1000元，蔡詩芸拿Hera赫拉壞蛋包1萬2900元。（陳俊吉攝）
MAISON PROMAX The Villains & The Gods系列可替換肩背帶，4700元。（MAISON PROMAX提供）

王陽明與蔡詩芸這對聚少離多的明星夫妻檔，昨（18）日在MAISON PROMAX撮合下終於公開合體，為品牌推出的The Villains & The Gods系列壞蛋包站台。王陽明兩岸三地工作滿檔，坦言兩人已一個多月沒有見面，此次有機會和另一半一同出席活動，感到十分開心。

在網路熱播劇《蝕日風暴》中演出警察角色的王陽明，穿上制服後的帥氣指數令蔡詩芸招架不住，甚至害羞說出：「服裝可以留著嗎？」無意間透露出兩人閃光無限的私密小情趣。喜愛大海的兩人，已計畫共赴熟悉的菲律賓，度假之餘更為海龜保育出一份心力。

這對宛若男、女神般的組合，恰似夫妻兩人手中以希臘神話天神宙斯和天后赫拉為靈感的俏皮壞蛋包。MAISON PROMAX延續去年推出的Villain Squad系列，藉經典款Alfie後背包型為基礎，並融入拉鍊、繩結、鉚釘、橡膠武器等異材質元素點綴，營造出包括海神波賽頓、太陽神阿波羅等希臘眾神的逗趣表情，可後背及側背的多種使用方式，亦為實用性加分。

(中國時報)

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