炎亞綸創意撩妹 郁方寵婆婆無極限

La Colline頂極逆時回春系列極品無齡奢華鉑金粹組10ml，3萬6800元。（La Colline提供）

友善列印
中國時報
報導
豪門媳婦郁方出席瑞士頂級保養La Colline麗晶旗艦店開幕活動，分享美肌祕訣從內而外的照顧。（La Colline提供）
趣味腕表UNDONE、MJW登台，宅男女神阿喜（左）、微風女郎佟凱玲出席發表會。（時間標記提供）
Mr.Jones Watches怪獸趣味腕表，9795元。（時間標記提供）
Mr.Jones Watches樸克牌趣味腕表，1萬7295元。（時間標記提供）
撩妹高手炎亞綸擔任festaria一日店長，幾個小時內就業績達標。（陳俊吉攝）
日本珠寶festaria以星星、月亮、地球為設計主題，十分唯美浪漫。（festaria提供）

炎亞綸昨（18）日擔任日本珠寶festaria新光三越信義新天地A8店一日店長，他佩戴festaria經典系列「Wish upon a star」戒指，戒上有2顆鑲鑽星星，他當場秀出撩妹話語：「如果妳對著它許願，我會盡全力讓它實現。」把粉絲電得昏頭轉向，開賣不到幾小時業績就成功達標，可見他的撩妹魅力。

festaria 幫粉絲圓夢

炎亞綸坦承自己經常上網蒐集撩妹妙招，且舉一反三研發創新，他還想到以後登機報到時，若地勤空姐問他「你要那個位置」時，他會回答「我要妳心中的那個位置」，語畢得意地說：「這是我自創的，網路沒有喔。」十分可愛。

MJW搞怪 UNDONE客製化

看好台灣的腕表市場，風格幽默趣味的英國品牌Mr.Jones Watches（簡稱MJW）、標榜個人化客製的香港品牌UNDONE正式登台，邀請宅男女神「阿喜」林育品、微風女郎佟凱玲出席發表，見到怪獸、樸克牌腕表，以及可以客製化設計的專屬腕表，連連驚呼「卡哇伊」。

佟凱玲當場在UNDONE官網示範自己的專屬腕表，隨性將表盤換上粉紅、粉藍色，並且搭配喜愛的牛皮、帆布織紋等表帶，展現美學天分。 　阿喜則佩戴MJW的樸克牌腕表，並表示非常喜歡MJW趣味俏皮的設計，時時刻刻都充滿了驚喜。

La Colline 貴婦最愛

豪門媳婦郁方出席瑞士頂級保養La Colline麗晶旗艦店開幕，從2015年為品牌站台開始，就成為明星商品「頂極逆時回春系列」的愛用者，她和婆婆感情好，最近送婆婆1組頂級保養當感恩節禮物，感謝婆婆這1年來的照顧；郁方也說，美麗要由內而外，平常鮮少外食並注重睡眠，養成最晚11點睡覺、7點起床的好習慣，讓美麗由內而外，散發好氣色。

(中國時報)

王陽明蔡詩芸合體放閃 RMK明星商品組 周慶8折起

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。