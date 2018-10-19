炎亞綸創意撩妹 郁方寵婆婆無極限

2018年10月19日 04:11 中國時報 陶福媛 、 吳娮翎 報導

豪門媳婦郁方出席瑞士頂級保養La Colline麗晶旗艦店開幕活動，分享美肌祕訣從內而外的照顧。（La Colline提供）

趣味腕表UNDONE、MJW登台，宅男女神阿喜（左）、微風女郎佟凱玲出席發表會。（時間標記提供）

Mr.Jones Watches怪獸趣味腕表，9795元。（時間標記提供）

Mr.Jones Watches樸克牌趣味腕表，1萬7295元。（時間標記提供）

撩妹高手炎亞綸擔任festaria一日店長，幾個小時內就業績達標。（陳俊吉攝）

日本珠寶festaria以星星、月亮、地球為設計主題，十分唯美浪漫。（festaria提供）

炎亞綸昨（18）日擔任日本珠寶festaria新光三越信義新天地A8店一日店長，他佩戴festaria經典系列「Wish upon a star」戒指，戒上有2顆鑲鑽星星，他當場秀出撩妹話語：「如果妳對著它許願，我會盡全力讓它實現。」把粉絲電得昏頭轉向，開賣不到幾小時業績就成功達標，可見他的撩妹魅力。

festaria 幫粉絲圓夢

炎亞綸坦承自己經常上網蒐集撩妹妙招，且舉一反三研發創新，他還想到以後登機報到時，若地勤空姐問他「你要那個位置」時，他會回答「我要妳心中的那個位置」，語畢得意地說：「這是我自創的，網路沒有喔。」十分可愛。

MJW搞怪 UNDONE客製化

看好台灣的腕表市場，風格幽默趣味的英國品牌Mr.Jones Watches（簡稱MJW）、標榜個人化客製的香港品牌UNDONE正式登台，邀請宅男女神「阿喜」林育品、微風女郎佟凱玲出席發表，見到怪獸、樸克牌腕表，以及可以客製化設計的專屬腕表，連連驚呼「卡哇伊」。

佟凱玲當場在UNDONE官網示範自己的專屬腕表，隨性將表盤換上粉紅、粉藍色，並且搭配喜愛的牛皮、帆布織紋等表帶，展現美學天分。 阿喜則佩戴MJW的樸克牌腕表，並表示非常喜歡MJW趣味俏皮的設計，時時刻刻都充滿了驚喜。

La Colline 貴婦最愛

豪門媳婦郁方出席瑞士頂級保養La Colline麗晶旗艦店開幕，從2015年為品牌站台開始，就成為明星商品「頂極逆時回春系列」的愛用者，她和婆婆感情好，最近送婆婆1組頂級保養當感恩節禮物，感謝婆婆這1年來的照顧；郁方也說，美麗要由內而外，平常鮮少外食並注重睡眠，養成最晚11點睡覺、7點起床的好習慣，讓美麗由內而外，散發好氣色。

(中國時報)