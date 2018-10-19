百貨周慶 信義區瘋湧25萬人

2018年10月19日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

微風信義昨周慶首日贈品處人龍不斷。（微風提供）

比漾廣場Samsonite Lipault花系列行李箱／包包，3300元至6500元，1件8折、2件7折、3件6折。（比漾廣場提供）

比漾廣場FUJI智能魔術椅，原價10萬8000元、77折特價8萬2800元。買就限量送15組比漾禮券2000元，21日前FUJI單櫃滿1萬2000元再加贈500元比漾禮券。（比漾廣場提供）

新光三越台北信義新天地Dior超惹火脣彩組，4545元。（新光三越提供）

微風松高3D中空纖維冬被，原價3980元、特價990元，19日限量30件。（微風提供）

新光三越台北信義新天地SHARP日本進口自動除菌離子清淨機KC-JH50T，原價1萬7900元、特價1萬4900元。（新光三越提供）

微風信義LULU GUINNESS Henrietta牛皮手袋，19日限定，原價1萬4800元、特價8000元，限量5只。（微風提供）

天氣愈涼，百貨周年慶愈旺，台北信義區和新北永和區都有爆買潮！信義區昨超過25萬人瘋周慶，新光三越台北信義新天地4店首日湧22萬人，單日業績9.8億元，較去年增近3％；微風信義+松高有3萬人首日合攻3.5億元，較去年2.9億元增逾1成；比漾廣場首日1.55億元，較去年1.48億元增約5％，3家業者全刷新紀錄。

各品牌美妝 銷破萬組

新光三越販促部協理彭緒箴表示，周慶首波6店平均業績增逾5％，全業種都看好，skm pay新增綁定數是平日的5倍，可見首波6店預購、信義4店限量商品線上同步搶購策略奏效。信義處副總曹美虹表示，今年換季感強烈，美妝、被胎、服飾、短靴、空氣清淨機等都看好；粉底類和精華液是彩妝和保養的不敗女王，最夯的雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底，首波6店開打至今賣破1萬組，信義4店預估首4日也要賣1萬組。

昨信義4店捷報頻傳，早上7時已有人排隊搶限量明星美妝組，SK-II、雅詩蘭黛與資生堂東京櫃共2500組1小時內掃光，首日各品牌共銷破萬組特惠組；粉底液賣破1萬2000瓶；獨家的LA MER、肌膚之鑰等頂級氣墊粉餅熱銷6000顆；skm pay限定的MOROCCANOIL摩洛哥油限量300組1小時完售。PHILIPS、三菱、Panasonic等除溼機首日破百台；被胎下殺2折起銷破千件，各類外套賣超過千件。

珠寶百萬刷手增逾2成

微風信義有Burberry、MM6、Mulberry、VERSACE JEANS等超過10家精品快閃店，首4日限定名品包款秒殺，餐飲有買1送1或半價，人氣也高；微風松高Converse x部落客Chiara聯名鞋款、NBA客製化商品買氣佳，限量50顆3D螺旋透氣枕加碼30顆，1小時售罄。

比漾廣場目前4F圍籬改裝，昨6個樓層對比去年7樓層首日業績仍攀升，至昨晚5時每個時段皆成長5％；會員滿3萬元搶兌的500份大同電鍋下午4時兌畢、滿30萬元可換的dyson吸塵器送出10支；比漾廣場董事總經理周寶文表示，進口時尚、運動潮流休閒如Roots、Superdry增逾1成，顯見改裝掌握年輕客層需求見效；化妝品增5％，益康屋、飛捷等鍋具以及大小家電增近1成，珠寶出現百萬刷手增逾2成。

(中國時報)