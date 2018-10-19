百貨周慶 信義區瘋湧25萬人

天氣愈涼，百貨周年慶愈旺，台北信義區和新北永和區都有爆買潮！信義區昨超過25萬人瘋周慶，新光三越台北信義新天地4店首日湧22萬人，單日業績9.8億元，較去年增近3％；微風信義+松高有3萬人首日合攻3.5億元，較去年2.9億元增逾1成；比漾廣場首日1.55億元，較去年1.48億元增約5％，3家業者全刷新紀錄。
各品牌美妝 銷破萬組
新光三越販促部協理彭緒箴表示，周慶首波6店平均業績增逾5％，全業種都看好，skm pay新增綁定數是平日的5倍，可見首波6店預購、信義4店限量商品線上同步搶購策略奏效。信義處副總曹美虹表示，今年換季感強烈，美妝、被胎、服飾、短靴、空氣清淨機等都看好；粉底類和精華液是彩妝和保養的不敗女王，最夯的雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底，首波6店開打至今賣破1萬組，信義4店預估首4日也要賣1萬組。
昨信義4店捷報頻傳，早上7時已有人排隊搶限量明星美妝組，SK-II、雅詩蘭黛與資生堂東京櫃共2500組1小時內掃光，首日各品牌共銷破萬組特惠組；粉底液賣破1萬2000瓶；獨家的LA MER、肌膚之鑰等頂級氣墊粉餅熱銷6000顆；skm pay限定的MOROCCANOIL摩洛哥油限量300組1小時完售。PHILIPS、三菱、Panasonic等除溼機首日破百台；被胎下殺2折起銷破千件，各類外套賣超過千件。
珠寶百萬刷手增逾2成
微風信義有Burberry、MM6、Mulberry、VERSACE JEANS等超過10家精品快閃店，首4日限定名品包款秒殺，餐飲有買1送1或半價，人氣也高；微風松高Converse x部落客Chiara聯名鞋款、NBA客製化商品買氣佳，限量50顆3D螺旋透氣枕加碼30顆，1小時售罄。
比漾廣場目前4F圍籬改裝，昨6個樓層對比去年7樓層首日業績仍攀升，至昨晚5時每個時段皆成長5％；會員滿3萬元搶兌的500份大同電鍋下午4時兌畢、滿30萬元可換的dyson吸塵器送出10支；比漾廣場董事總經理周寶文表示，進口時尚、運動潮流休閒如Roots、Superdry增逾1成，顯見改裝掌握年輕客層需求見效；化妝品增5％，益康屋、飛捷等鍋具以及大小家電增近1成，珠寶出現百萬刷手增逾2成。
(中國時報)