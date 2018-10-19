一本書沒這麼簡單

編輯是作者與讀者溝通的橋樑，編輯到底該做多少事？該投入多少心力？從來都沒有底限。（鄧博仁攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

最大的獎賞就是通過時間的考驗，讓書活下去；最痛苦的就是書在你面前說，我活不下去了。

「編輯」是許多文學科系學生、文藝青年的夢想職業，然而卻有十位在出版經營多年的資深編輯們說出肺腑之言：才沒這麼簡單！有鹿出版編輯林煜幃表示，「身為編輯，在印刷廠發現錯誤的時候，常常會很想死。」新經典出版社總編輯葉美瑤則感嘆，「書到底有誰要看？當你的書編完上市，起印量2000本賣不掉，真的是每個編輯心中的痛。」

起印量賣不掉 心中的痛

日前華文朗讀節舉辦「編輯之夜」，邀請十位資深編輯從幕後走到幕前，大談幕後心聲。遠流出版社台灣館總編輯黃靜宜就認為，「對編輯來說，最大的獎賞就是通過時間的考驗，讓書活下去，而最痛苦的就是書在你面前說：我活不下去了。我希望我的書，活得比我還要久。」

近年有不少以編輯、出版為題材的影視作品，像是日劇《重版出來》描述漫畫出版社編輯的工作，電影《天才柏金斯》描述編輯柏金斯挖掘費茲傑羅、海明威的過程。但在希望書能「再刷成功」，或者挖掘到好題材、好作者之前，更多編輯每天必須面對的是與作者、書和銷售數字無止盡的磨合。

今年金鼎獎上，繪本作家劉旭恭一席話便「驚呆」眾人：一本去年3月出版的繪本，即使到國際參展、獲得獎項肯定，至今只賣出了300本。事實上如今的書市就連丹布朗、村上春樹這樣的國際級作家，一本書在台灣銷售最多也就是10幾萬本。然而每一本書無論賣得好或不好，都是許多編輯、作者等出版人共同努力的結果。

耗費多年 無止盡的磨合

行人文化實驗室總編輯周易正回憶在2000年出版的第一本書《精神分析詞彙》，一編就編了3年。該書法文原著在1967年出版，兩位精神分析學者耗時8年，搜羅300條佛洛伊德的常用詞彙，「談佛洛伊德的書籍中，最普及的是美國人翻譯的『標準版』，但60年代的法國人認為標準版的翻譯忽略部分專有名詞細節。如果翻譯不精準，可能因此完全誤解一個思想家。」

為了確認中文版翻譯用字精準，周易正甚至和譯者、編輯們一起飛去法國巴黎，「整整一個月時間，我們哪裡都沒去，就把所有人關在一間屋子裡開會，一個字一個字把30萬字的譯稿討論過，回台灣之後又花了一個月才終於定稿。」這本耗費多年翻譯、出版的心理學巨著，印了2000本，過了18年，最近才終於賣完最後的3本。

(中國時報)

做編輯 要讓讀者燒起來

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。