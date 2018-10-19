2018年10月19日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

最大的獎賞就是通過時間的考驗，讓書活下去；最痛苦的就是書在你面前說，我活不下去了。

「編輯」是許多文學科系學生、文藝青年的夢想職業，然而卻有十位在出版經營多年的資深編輯們說出肺腑之言：才沒這麼簡單！有鹿出版編輯林煜幃表示，「身為編輯，在印刷廠發現錯誤的時候，常常會很想死。」新經典出版社總編輯葉美瑤則感嘆，「書到底有誰要看？當你的書編完上市，起印量2000本賣不掉，真的是每個編輯心中的痛。」

起印量賣不掉 心中的痛

日前華文朗讀節舉辦「編輯之夜」，邀請十位資深編輯從幕後走到幕前，大談幕後心聲。遠流出版社台灣館總編輯黃靜宜就認為，「對編輯來說，最大的獎賞就是通過時間的考驗，讓書活下去，而最痛苦的就是書在你面前說：我活不下去了。我希望我的書，活得比我還要久。」

近年有不少以編輯、出版為題材的影視作品，像是日劇《重版出來》描述漫畫出版社編輯的工作，電影《天才柏金斯》描述編輯柏金斯挖掘費茲傑羅、海明威的過程。但在希望書能「再刷成功」，或者挖掘到好題材、好作者之前，更多編輯每天必須面對的是與作者、書和銷售數字無止盡的磨合。

今年金鼎獎上，繪本作家劉旭恭一席話便「驚呆」眾人：一本去年3月出版的繪本，即使到國際參展、獲得獎項肯定，至今只賣出了300本。事實上如今的書市就連丹布朗、村上春樹這樣的國際級作家，一本書在台灣銷售最多也就是10幾萬本。然而每一本書無論賣得好或不好，都是許多編輯、作者等出版人共同努力的結果。

耗費多年 無止盡的磨合

行人文化實驗室總編輯周易正回憶在2000年出版的第一本書《精神分析詞彙》，一編就編了3年。該書法文原著在1967年出版，兩位精神分析學者耗時8年，搜羅300條佛洛伊德的常用詞彙，「談佛洛伊德的書籍中，最普及的是美國人翻譯的『標準版』，但60年代的法國人認為標準版的翻譯忽略部分專有名詞細節。如果翻譯不精準，可能因此完全誤解一個思想家。」

為了確認中文版翻譯用字精準，周易正甚至和譯者、編輯們一起飛去法國巴黎，「整整一個月時間，我們哪裡都沒去，就把所有人關在一間屋子裡開會，一個字一個字把30萬字的譯稿討論過，回台灣之後又花了一個月才終於定稿。」這本耗費多年翻譯、出版的心理學巨著，印了2000本，過了18年，最近才終於賣完最後的3本。

(中國時報)