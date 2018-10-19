做編輯 要讓讀者燒起來

2018年10月19日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

老編一句話

出版產業低迷，卻依然澆不息編輯心中的一把火。寶瓶出版社總編輯朱亞君就認為，做為編輯，要看見一些社會上難以被看見的聲音，「我們做編輯腦袋要很清楚一件事，有些書用來賺錢，有些書是娛樂，有些書則是用來標示意義。數字雖然重要，會讓我們活下來，但更重要的是那些燃燒著我們的書。」

遠流出版社台灣館總編輯黃靜宜表示，編輯在有能力有資源的時候，可以做對社會有意義的事，甚至是新議題的倡議，「我出社會的第一份工作是漢聲出版社的編輯，我在那裡學到編輯是什麼，編輯的存在性是什麼？編輯作為轉換、傳達訊息的角色，不能辜負讀者對自己的信任。」

八旗出版社總編輯富察表示，他在選書上則特別在意的是「我是誰」和「我在哪裡」，「台灣的出版是一個小型而淺碟的出版市場，像我這樣的外來者，在台灣做出版，這裡帶給我的是什麼？能嘗試的是什麼？」

富察表示，如今在台灣，他跳脫傳統中國史觀，從內亞角度重新思考中國史，「我是滿州人，於是我先從清朝開始，思考滿州的來源，然後回溯到元朝和蒙古、唐朝和鮮卑、先秦以及上古史，去探究中國王朝、中華文明是什麼。」

當編輯29年，允晨出版社總編輯廖志峰則自嘲「很任性」，但也坦言，就是因為任性，才有辦法做這麼久的編輯，一本書可以做5年、甚至12年，「做了一本很重要的書，可以影響很多人的時候，就是做編輯的意義。」

(中國時報)