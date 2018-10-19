2018年10月19日 04:11 中國時報 本報訊

大破壞：Facebook、Google、Amazon制霸，如何引爆全球失衡作者／喬納森．塔普林出版社／聯經出版社聯經出版提供

《爺爺和我》、《小男孩長大後：爺爺和我續集》作者／魯瓦克出版社／如果出版如果出版提供

不眠之城：奧立佛‧薩克斯與我的紐約歲月作者／比爾‧海耶斯出版社／心靈工坊

以《睡人》、《火星上的人類學家》等著作聞名於世的神經內科醫師奧立佛．薩克斯（Oliver Sacks），在2015年出版的自傳首度公開同志身分，並談及他的摯愛——作家比爾．海耶斯。薩克斯辭世後，海耶斯寫下這本《不眠之城》娓娓道來，緬懷與薩克斯相伴的紐約歲月。

海耶斯生於1961年，是一位作家、攝影家。居住在舊金山期間曾有過一位交往十六年的同性伴侶，伴侶死於心臟病突發後，海耶斯轉往紐約展開新生活，並遇見薩克斯，兩人相伴至薩克斯過世。

在《不眠之城》中，海耶斯寫下不同的薩克斯，「以流行音樂來說，他一竅不通，除了新聞，他很少看電視，對當代小說一點興趣也沒有，明星或名聲（包括他自己的）於他猶如無物。他沒有電腦，從未發過電子郵件或簡訊，寫東西用的是自來水筆。這絕不是做作，他並不以此沾沾得意；事實上，這種『跟不上潮流』源自於他的極端內向。但無可否認的，他的品味、習慣、風格，全都無可逆轉，已經定型，不屬於我們這個時代。」

■大破壞：

Facebook、Google、Amazon制霸，如何引爆全球失衡

作者／喬納森．塔普林

出版社／聯經出版社

「快速行動，打破陳規」是臉書的宗旨，「不作惡」是谷歌的警句。亞馬遜創辦人貝佐斯則說：「每個人都應該有追求幸福的權利，我認為這種中心思想就是自由。」數位革命的興起，是為未來社會帶來進步與幸福的福祉，還是人類文明與民主的浩劫？

《大破壞》作者塔普林提出一個簡潔有力的歷史觀，解釋了網路生活如何依照這些公司創立者的價值觀被塑造，忽視書籍、音樂和影片的盜版，並躲藏在晦暗的企業運作下，犧牲個人使用者的隱私，以便製造我們現今生活的監視行銷式同質文化。

身為資深音樂人及電影製作人，塔普林根據自身經驗，在書中提出具前瞻性的大膽解方，呼籲內容創作者應團結起來，利用專業及決心奪回觀眾，制衡日益壯大的數位掠奪者。

■《爺爺和我》、

《小男孩長大後：爺爺和我續集》

作者／魯瓦克

出版社／如果出版

魯瓦克是擅長描寫戶外活動的冒險家，被公認為美國第二個海明威，是戶外文學家、專欄作家、探險家、獵人。《爺爺和我》及續集《小男孩長大後》是他的自傳體寫作，也被公認為是他最偉大的作品。

書中主角是一個喜歡打獵和釣魚的小男孩，記述了他與爺爺所共度的一段成長時光，以及這段時光在長大後留在他身上的印記。小男孩長大以後，如願赴遠洋航海、到遙遠非洲打獵、在世界各地旅行，最後他成為作家，但無論身在何方，小男孩沒有一刻忘記過爺爺的教誨，沒有一刻忘記與爺爺一起共度的美麗時光。

「我長大以後，如果學會了什麼做人的道理，懂得體諒別人，內心有清晰的標準，自知生存的價值何在，這一切都是爺爺帶給我的。」

《爺爺和我》英文版第一次出版是在1957年，此後改版再版不輟。台灣方面則是70年代時曾由國語日報出版，極受讀者歡迎，新版為保留原汁原味，輾轉取得當年譯者謝斌的原譯稿，最小輻度修訂並註解，並且首度推出續作《小男孩長大後》。

(中國時報)