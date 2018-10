美陸對抗 柯P真心話 台灣是川普架上商品

2018年10月20日 01:19 中國時報 張潼 、 季節 、 鄭舲 /台北報導 /台北報導

外媒19日刊出台北市長柯文哲接受專訪文章,柯認為中美對抗的局勢下,其實沒有所謂兩岸關係,有的只是中美對抗局勢下的台灣議題,可以說,台灣不過就是美國總統川普貨架上的商品而已。

柯這一番話立即引發藍綠抨擊失言,認為台灣的角色有一定重要性,並非籌碼。不過柯受訪強調,這沒有失言,「不然要講什麼?講我們是世界最偉大國家?美國、中國都要聽我們的。」

台灣議題 只是兩強角力的籌碼

外媒昨以「台北市長說台灣是川普商品架上的產品(Taipei Mayor Says Taiwan Is ‘Just a Product on a Shelf’for Trump )」為題刊出柯文哲專訪。由於柯文哲北市長選情扶搖直上,更被視為是2020年強而有力的總統候選人,專訪內容一刊出,也引來兩岸三地媒體轉述。

包括中央社、香港中通社等均引述專訪內容,柯直言,台灣要接受作為美中兩大強權之間籌碼的地位,台灣只是川普商品架上的產品;專訪中柯還指出,台灣不應該高估美國協防台灣的意願,相反地,應專注於強化台美共同價值,例如民主、經濟上的公開透明。

美國優先 不應高估協防的意願

他甚至說,未來至少15年,美中之間的緊繃局勢一直都會存在,在這樣狀況下,其實沒有所謂兩岸關係,台灣議題只是這種局勢之下的一部分。

對於柯提出「台灣是川普貨架商品說」,民進黨立院黨團幹事長李俊俋表示,現在美中關係複雜,在這樣的狀況下,台灣必須創造自己的價值。但國民黨籍立委許毓仁則指出,川普本來就是商人總統,看台灣總是用交換交易的角度,所以柯文哲可能只是把事實用白話文講出來。

許毓仁更進一步指出,這是大家都知道的,只是民進黨不願意承認,認為台灣跟美國親近,就可以受到保護,但美國還是追求自我利益的國家。

找出位置 如何生存獲最大利益

此外,媒體詢問柯,該訪談中提到是否覺得川普會出賣台灣,柯在當下回答「Of course!」,柯文哲並不否認,柯說,其實念歷史就知道,弱國無外交,強國才有,在美中對抗大架構下,台灣要思考如何生存、獲取最大利益,在這個國際局勢與架構下,既然要尋求自己的位置,很重要一點就是提高我們自己的價格。他強調,川普已經講得很清楚,美國利益是第一優先,所以我們要思考怎麼提高我們的價格。

(中國時報)