美陸對抗 柯P真心話 台灣是川普架上商品

2018年10月20日 01:19 中國時報 張潼 、 季節 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

外媒19日刊出台北市長柯文哲接受專訪文章，柯認為中美對抗的局勢下，其實沒有所謂兩岸關係，有的只是中美對抗局勢下的台灣議題，可以說，台灣不過就是美國總統川普貨架上的商品而已。

柯這一番話立即引發藍綠抨擊失言，認為台灣的角色有一定重要性，並非籌碼。不過柯受訪強調，這沒有失言，「不然要講什麼？講我們是世界最偉大國家？美國、中國都要聽我們的。」

台灣議題 只是兩強角力的籌碼

外媒昨以「台北市長說台灣是川普商品架上的產品（Taipei Mayor Says Taiwan Is ‘Just a Product on a Shelf’for Trump ）」為題刊出柯文哲專訪。由於柯文哲北市長選情扶搖直上，更被視為是2020年強而有力的總統候選人，專訪內容一刊出，也引來兩岸三地媒體轉述。

包括中央社、香港中通社等均引述專訪內容，柯直言，台灣要接受作為美中兩大強權之間籌碼的地位，台灣只是川普商品架上的產品；專訪中柯還指出，台灣不應該高估美國協防台灣的意願，相反地，應專注於強化台美共同價值，例如民主、經濟上的公開透明。

美國優先 不應高估協防的意願

他甚至說，未來至少15年，美中之間的緊繃局勢一直都會存在，在這樣狀況下，其實沒有所謂兩岸關係，台灣議題只是這種局勢之下的一部分。

對於柯提出「台灣是川普貨架商品說」，民進黨立院黨團幹事長李俊俋表示，現在美中關係複雜，在這樣的狀況下，台灣必須創造自己的價值。但國民黨籍立委許毓仁則指出，川普本來就是商人總統，看台灣總是用交換交易的角度，所以柯文哲可能只是把事實用白話文講出來。

許毓仁更進一步指出，這是大家都知道的，只是民進黨不願意承認，認為台灣跟美國親近，就可以受到保護，但美國還是追求自我利益的國家。

找出位置 如何生存獲最大利益

此外，媒體詢問柯，該訪談中提到是否覺得川普會出賣台灣，柯在當下回答「Of course！」，柯文哲並不否認，柯說，其實念歷史就知道，弱國無外交，強國才有，在美中對抗大架構下，台灣要思考如何生存、獲取最大利益，在這個國際局勢與架構下，既然要尋求自己的位置，很重要一點就是提高我們自己的價格。他強調，川普已經講得很清楚，美國利益是第一優先，所以我們要思考怎麼提高我們的價格。

(中國時報)