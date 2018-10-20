最快明年1月上路 一腎換一腎 移植不限5等親

2018年10月20日 01:19 中國時報 林周義／台北報導

近5年國內腎臟器捐狀況

國內器捐一大突破！目前活體器官捐贈僅限5等親內的親屬及配偶，但即使親屬願意，仍常有配對不成功的案例，衛福部將開放非親屬活腎可互相捐贈移植，一腎換一腎，盼提升移植機會，最快明年1月上路。

根據器官捐贈移植登錄中心統計，2017年國內等待腎臟移植人數共有7420人，但僅有329人接受腎臟移植手術，其中大體腎臟捐贈有217例，親屬間活體腎臟捐贈則有112例，還有約7000人排隊等待。

衛福部醫事司長石崇良表示，目前國內大體腎臟捐贈與活體腎臟捐贈比例為2：1，活腎捐贈明顯較少。而國外研究顯示，非親屬間配對活體腎臟，可增加需換腎病人成功接受移植的機會，並改善病患術後生活品質。

非親屬之間配對 增加機會

一般人有兩顆腎，可進行活體捐贈，衛福部於2015年修法開放非親屬間腎臟移植，經與各領域專家、學者共同討論，歷經近3年終於研擬完成《活體腎臟配對交換捐贈移植手術管理辦法》，並於昨日預告。

石崇良指出，為避免倫理爭議，《管理辦法》讓有意願的捐贈者家庭間互相配對，一腎換一腎。有意器捐者，若家屬無法完成配對，經由原醫院倫理委員會審查同意，上傳至器官捐贈中心登錄平台進行交叉比對，成功配對後，經手術醫院及衛福部倫理審查許可，即可進行活體腎臟移植；手術施行時間須由雙方或多家醫院共同訂定，並同時執行，病人於手術前皆可書面撤除同意。

同時2家庭受益 才會進行

「同時有兩個家庭受益，才會進行。」石崇良強調，腎臟的配對需雙方獲利，一旦有人反悔，即可停止捐贈，上傳登錄平台配對的人數越多，配對成功的機率越高，鼓勵大家參與，由於器捐需經平台登錄，且為互捐不會出現器官買賣問題。

非親屬間「一腎換一腎」制度，印度及新加坡已有類似作法，台灣為亞洲第三個開放的國家；石崇良表示，管理辦法經公告60天若外界無修改意見，明年元月即可上路。

(中國時報)