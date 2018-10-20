綠營內訌檯面化 南北今尬場

2018年10月20日 01:19 中國時報 林宏聰 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

喜樂島聯盟與民進黨20日分別在台北、高雄舉辦「反併吞」活動，南北尬場引發議論。台灣南社選擇與民進黨合辦，強調彼此訴求差不多，但挺扁大將、高市議員鄭新助仍將率20輛遊覽車北上，坦言不便多說，自嘲「生性顧人怨」。喜樂島昨則在臉書呼籲支持者不要走錯場，要認清楚「正版」跟「山寨版」的反併吞活動。

動員萬人 英菊賴不出席

民進黨高市黨部、議會黨團、基督教長老教會高雄中會、台灣南社、台灣基督長老教會高雄中會及壽山中會2018選舉後援會合辦「反併吞、護台灣、反介入、顧高雄」活動，今天下午將在世運大道登場，光高雄在地動員即多達1萬人。

中央黨部高層包括蔡英文總統、總統府祕書長陳菊及行政院長賴清德均不會出席這場活動，主辦方、高雄市議會議長康裕成表示，致詞名單有國策顧問曾貴海，並由高雄市長候選人陳其邁壓軸，現場將安排各參與團體拉開4大訴求巨型布條並簽署共同宣言。

台灣南社社長翁銘章表示，喜樂島宣布要在台北辦反併吞遊行後，台灣南社考量社員多半住南部，動員北上有難度，且長輩們恐難負擔搭車往返體力，因此，9月中旬向民進黨高市黨部建議，希望在中、南部也辦遊行與北部呼應。

拉抬選情 綠稱順應民意

翁說，上周民進黨決定順應民意，在高雄也辦反併吞活動，且僅小幅度動員1萬人，開放支持者自由選擇參加南北任何一場，否則以民進黨動員實力，號召5萬、10萬人，恐遭質疑是與喜樂島「尬場」搶人。

他強調，民進黨也清楚阻擋黨公職參加喜樂島遊行已引起基層反彈，因此高雄這場活動達成尊重各自立場的共識，台灣南社布條印出副標題「反併吞、要公投」，與喜樂島訴求一致，民進黨布條則寫「反介入、顧高雄」，以拉抬市長選情。

揪20遊覽車 鄭新助北上

對於民進黨「逆襲」，在高雄也辦「反併吞」活動，喜樂島在臉書諷刺有人的反併吞活動是「山寨版」，並以圖示說明，「正版」明確訴求「修改公投法，讓民眾可以針對國號、領土變更進行公投」，地點是台北市；至於「山寨版」，地點是其他縣市，明確訴求則是「無」。

「尊重民進黨辦的活動，我不便說什麼！」高市議員鄭新助說，他仍會帶人北上參加喜樂島遊行，包括三民、苓雅、前鎮、小港支持者共20輛遊覽車，已收了車錢，怎能臨時取消，「沒辦法，我生性比較顧人怨」。

(中國時報)