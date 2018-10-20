新聞透視－執政了還上街 彰顯無能？

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中國時報

獨派的喜樂島聯盟與民進黨今天分別在台北與高雄舉辦反併吞遊行，每逢選舉，民進黨藉由此類活動挑起深綠情緒，已屢見不鮮，但在重回執政兩年之際還來這套，彰顯民進黨政府的無能。

民進黨與喜樂島南北「尬場」，除了要化解黨內對於禁止參與喜樂島遊行的反彈壓力、拉抬高雄選情，某種層面也在對美國表態，並不支持喜樂島「反併吞正名公投」的遊行。

然而，民進黨已經重新奪回中央執政權兩年了，而且是完全執政，可是不論年改、前瞻、卡管，在各方面內政議題都讓不同領域的民眾感到失望，導致今年底的選舉，民進黨選情低迷，如今再度打起「反中牌」，激出深綠獨派投票，也就毫不意外了。

但身為完全執政的執政黨，上街遊行本身就是件蠻弔詭的事情。在野黨手上沒有公權力，所以需要藉由辦活動遊行表達訴求，但執政黨想做甚麼，直接推動即可，為何還要遊行？難道第一大在野黨國民黨，以國會不到3分之1的席次，有辦法阻擋民進黨推動的法案？

因此這似乎顯示了，執政黨的訴求主張，有根本性的錯誤，沒有顧及現實國力問題，導致執政後，大權在手還是推不動，只好靠遊行辦活動遮掩真相。

這兩場遊行都強調對岸對我方的打壓，問題是為何國民黨執政時，可以出席世界衛生大會（WHA）、可以讓台中爭取到東亞青運承辦權、免簽國倍增，但民進黨執政後卻寸步難行？

這些重大差異，不能用對岸打壓就一語帶過。關鍵在於民進黨政府的政策出了問題，但民進黨不肯面對自身政策的錯誤，只想「故技重施」，只是多數選民已經看清，民進黨內政上治國無方，兩岸與外交也倒退，選民不再會為了支持「本土政權」，就出來含淚投票，民進黨再不改弦易轍的話，年底可能會輸得很慘。

(中國時報)

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