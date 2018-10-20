候選人抽籤 比手氣 拚人氣

2018年10月20日 01:19 中國時報 地方中心／綜合報導

民進黨高雄市長候選人陳其邁19日抽籤完畢後立刻搭車掃街拜票，沿途受到支持者熱烈歡迎。（陳其邁競選辦公室提供）

六都市長候選人號次表

六都市長候選人19日抽籤，並對抽中號次立刻以預想好的吉祥話因應，國民黨高市長候選人韓國瑜抽籤時不慎將籤掉落地上，支持者立刻大喊「及地（第）當選」，結果抽中籤王1號，支持者當場歡呼；民進黨高市長候選人陳其邁騎電動機車前往會場，抽中2號比出「V」字手勢「代表勝利」；無黨籍高雄市長候選人璩美鳳3號、蘇盈貴4號。

尋求連任台北市長的柯文哲由總幹事小野代為抽中4號，小野說，改變成真、持續發生就「是」柯文哲，團隊也取4的英文諧音喊「for Taipei,for the future」，柯事後說「四季平安」；國民黨丁守中抽中2號，比出勝利手勢說2號很好；民進黨姚文智抽中3號，立刻比OK手勢喊出「三腳督、台北換新衫」。

新北市長國、民兩黨候選人均由競辦同仁代抽，蘇貞昌1號、侯友宜2號。蘇辦表示是「蘇貞昌衝第一」的好兆頭，官方LINE帳號也同步發布「跟我衝！新北要第一」貼圖，爭取選民支持；侯辦抽中2號後高喊「厚日子，2gether（好日子，together)」，並公布侯友宜第2支個人形象CF「厚日子篇－好日子大調查」。

民進黨台中市長林佳龍由競選總部副主委張廖萬堅代抽中2號，高喊「第二大城、幸福加乘」；國民黨候選人盧秀燕抽到3號後喊出「台中富市3」；無黨籍候選人宋原通則抽中籤王1號。

民進黨台南市長候選人黃偉哲抽中1號，高喊「台南第一」，抽中2號的國民黨高思博比出勝利手勢稱「南高合作、共創雙贏」，無黨籍林義豐抽中3號，無黨籍許忠信抽中4號，喊著「事事順心」，陳永和由主持人代抽中5號，他稱「五王護身，永和當選」，無黨籍蘇煥智抽中6號，支持者喊「六六大順」。

桃園市長國、民兩黨候選人陳學聖、鄭文燦也均由競選總部幹部代抽，陳學聖2號、鄭文燦5號；陳學聖事後在網路PO出「剪刀（代表2號）VS布（代表5號）」圖片，象徵意味耐人尋味。前立委楊麗環抽中3號，與抽中1號籤王的華航企業工會祕書長朱梅雪都向鄭文燦下戰帖辯論，不過未被鄭團隊收下，二度參選市長的吳富彤則抽中4號。

(中國時報)