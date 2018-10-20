韓抽中籤王 楊秋興估可獲80萬票

2018年10月20日 01:19 中國時報 林宏聰 、 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜氣勢高漲，19日抽籤時表示，高雄人已覺醒，等高雄這個「沉睡的巨人」重新站起，絕對讓全台灣嚇一跳；前高雄縣長楊秋興則評估，韓國瑜個人魅力超越政治色彩，票開出來，極可能拿超過80萬票甚至勝選。

針對楊秋興的預估，民進黨高雄市長候選人陳其邁競選辦公室發言人趙天麟表示，以過去2屆楊秋興參選市長的結果來看，「他對選情的評估應該沒有什麼說服力吧？」

昨抽中「籤王」的韓國瑜說，1號讓他更加信心十足，「代表高雄這個沉睡的巨人一定可以再站起來」，他會走正道，忽視烏賊戰、泥巴戰等「術道」，用1瓶礦泉水打場乾淨選戰，相信此次會像太陽一樣，陰暗面退散。

「如果不再有『奧步』，這場選舉勝敗已分！」楊秋興說，今年選務人員不足，市府竟打算強制指派、甚至規定警察若不返回戶籍地就不能投票，已招致民眾質疑。楊秋興說，4年前市長選舉，他獲得45萬票，「韓國瑜起碼是我2倍以上」，再回溯8年前選舉，當時無黨籍的他和國民黨黃昭順合計拿70多萬票，今年氣勢更是一面倒，所以估韓拿80萬票起跳，「這還是保守估計」。

他表示，4年前陳菊聲勢如日中天，國民黨則非常低迷，這次氣氛剛好顛倒，昨天抽籤會場外綠色旗幟消失，可見民心思變。

(中國時報)