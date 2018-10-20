燕爭市民免費看 龍譏芭樂票

2018年10月20日 01:19 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

花博門票爭議再掀選舉戰火！國民黨台中市長候選人盧秀燕19日邀前台中市長胡志強為花博解密，除說明當初洽談花博的規畫，更炮轟對手林佳龍日前說「沒收門票辦不成花博」是恐嚇市民。林陣營則反批，盧主張市民無限次免費看花博是「慷全民之慨」、選舉芭樂票。

爭取到2018年世界花卉博覽會在台中舉辦的胡志強提到當初申辦計畫表示，原是以「10加1」為主軸，希望設計比國外更美的主題公園，並在花博結束後留下使用，同時帶動城市發展，當時就計畫市民免費、只針對外縣市與國外觀光客收門票，國際園藝生產者協會（AIPH）則收取門票收益1％的規費。

「林佳龍不懂我們台中縣民的心！」前台中市副市長徐中雄說，花博不是擴大的花海，而是都市發展重要關鍵，AIPH只會重視花博布置符合市府審查計畫，以及規費是否依規定繳交。前立委楊瓊瓔質疑換了市長，門票從300元漲價至350元，且林團隊竟恐嚇市民「沒收門票花博會辦不成」。

「不知道林佳龍怎麼嚇得AIPH認為換市長拿不到規費、恐嚇台中市民花博會被取消，這樣的市長行徑有點奇怪！」盧秀燕說，AIPH可能擔心換市長後會拿不到規費，但市府預算內已分2年編列規費支出1680萬元，呼籲AIPH不用擔心；她強調，「一隻牛不應扒兩層皮」，若當選一定恢復原本市民免費參觀。

林佳龍競選總部發言人林尚賢強調，市民憑花博卡享一日免費入園、之後半價的福利，早在2010台北花博就使用，盧秀燕的「市民不限次數免費參觀」政見是選舉語言、有違使用者付費原則，目前AIPH已嚴重關切盧秀燕的主張，認為免費讓市民入園將「貶低」花博價值與市府努力成果，以及世界花博的國際品牌，甚至可能讓台中花博被取消舉辦資格。

(中國時報)