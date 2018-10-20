新聞透視－柯中間路線 打造新台灣共識

2018年10月20日 01:19 中國時報 朱真楷

台北市長柯文哲說，未來15年沒有兩岸關係，只有美中對抗下的台灣議題。這席話，一方面是務實揭示世界新局，二則宣示柯將在國民黨親中反獨、民進黨仇中反統之間，以藍綠最大公約數找出「新中間路線」，這不僅是他競逐總統第一槍，更可視為融合兩岸的「新台灣共識」雛形。

1999年扁為競逐總統，首度提出「新中間路線」。核心意涵為不論主張統一或獨立，都要以國家安全為前提；唯有在此公約數，不同立場才有對話空間，避免陷入無解的價值衝突。只是在不放棄台獨前提下，終讓這條路無法超越統獨，甚至扭曲成極端的「一邊一國」。

找到最大公約數

之後1、20年，儘管主流民意已逐漸厭倦統獨，但這種二元對抗，卻總被掌權者視為鞏固基本盤的救命符。眼前2018選戰，無論是蔡總統的「台灣價值」、行政院長賴清德的「台灣派」，乃至於今天登場的「反併吞遊行」，說穿就是在召喚統獨幽靈，催出基本盤。

緩和兩岸避綁架

就政黨利益而言，打統獨牌或有利選舉；但從國家角度說，這不僅無助解決朝野對立，更會讓台灣因意識形態陷入更深的內外困境，終讓政黨輪替喪失意義。

面對僵局，柯文哲選擇在「兩岸一家親」底蘊下，加上個人從政後從未有過實際反中所累積的信任，撇開極統、極獨不談，他確實已利用這套說法在藍、綠、紅之間找到平衡的公約數。

如今，陸美衝突惡化，極需緩和的兩岸關係作為平衡；台灣身處兩強間，當然要避免被強綁至美國的印太戰略，成為「架上商品」。

為兩岸論述鋪墊

所以，柯在不碰觸統獨前提下，精準且務實地說出台灣在國際上的定位。儘管這距離真正的兩岸論述仍有段差距，但無疑清楚揭示柯試圖在兩岸關係上開出一條新中間路線，追求以最大公約數，作為未來「兩岸論述」的鋪墊。

換言之，在國、民兩黨陷入親中、反中爭論難解泥沼的當下，柯這套台灣定位說，確實有助擺脫藍綠意識形態束縛，解決台灣在兩岸與國際間所面臨的現實問題；而其背後所透露出創造「新台灣共識」的企圖心，更是不言可喻。

(中國時報)