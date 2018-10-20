外媒看好選總統 柯埋伏筆

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中國時報
／台北報導

外媒19日刊出台北市長柯文哲專訪，並形容柯文哲從2014年當選首都市長後，已是台灣最受歡迎的政治人物，且若今年連任成功，會被認為是強勁的總統候選人。事實上，日前日本《朝日新聞》專訪柯時，也曾評論他「存在感增大，被視為總統候選人」。對於外媒一致的評論，柯文哲昨受訪時並未正面否認，僅回答記者：「我為什麼要回答你這問題？」

距年底選舉僅剩35天，柯文哲接連接受2家外媒專訪，2家都提及相關評論，一說柯目前「存在感大增，開始被視為未來總統候選人」，一說「以前是外科醫生，也是有潛力的總統大位競爭者」，並形容因柯文哲直言不諱性格，2014年當選後，成為台灣最受歡迎的政治人物。

柯文哲在訪談中也都提及台灣政治情勢及個人未來之路，他說，2014年選贏已是奇蹟，「所以無論之後我達成什麼，都沒什麼好奇怪」，還說自己政治上的成功，歸功於人民對傳統兩黨失望，所以即使他不完美，人民還是把希望放在他身上。

至於未來是否選總統，柯也都未說死，僅重申過去他多次說過的話，「真不想選，但先認真過每一天，以後的事以後再講」、「船到橋頭自然直」。

媒體昨問柯文哲，許多外媒都將他視為參選總統熱門人選，柯也都沒給予正面答案？對此，柯文哲說，不會主動提起（選總統話題），「我講的就是我講的，但不能把人家外媒的評論變成是我講的」；至於船到橋頭自然直說法，柯反問，「不然你有更好的說法嗎？」

媒體追問，是否認為自己是大家的希望？柯回答，這是對方提問「為什麼支持度這麼高？」他才回答，因為大家對兩黨很失望，所以轉投向另一個希望；至於是否不排除選總統？柯文哲僅說：「我為什麼要回答你這個問題？」頗有留下伏筆味道。

(中國時報)

新聞透視－柯中間路線 打造新台… 姚批柯心中只有價格 丁強調維護…

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