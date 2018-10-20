姚批柯心中只有價格 丁強調維護人民利益

台北市長柯文哲接受外媒專訪，提及台灣是貨架上的商品，只能成為美陸兩大國的棋子。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導
國民黨台北市長候選人丁守中表示，他絕不會把中華民國的台灣人民當成商品。（趙雙傑攝）
民進黨台北市長候選人姚文智批柯文哲，把台北當架上的中國貨。（姚志平攝）

台北市長柯文哲日前接受外媒專訪表示，「在美中對抗之間，台灣不過就是架上的商品。」民進黨台北市長候選人姚文智批評，柯文哲心中只有價格，沒有理想和價值，「柯市長支持兩岸一家親，就是要把台北變中國貨。」國民黨台北市長候選人丁守中則回應，絕對維護人民最大利益，不被別人當作貨架上的商品。

柯文哲在專訪提到，台灣不過是貨架上商品，不能高估自己地位，因此台灣必須想辦法提升自己分量，向美國加強展現民主、經濟透明等共同價值。柯文哲也指出，美中對抗是未來15年的世界局勢，所以沒有兩岸關係，只有美中對抗下的台灣議題。

姚文智對柯文哲說法相當不以為然，他反問，「這樣的話需要他說嗎？大家不知台灣在美中貿易大戰或世界局勢中，處境有多困難嗎？」姚文智說，問題在於，心中到底是只想著像擺在貨架上的商品，只有價格，還是有理想跟價值。

姚文智說，台灣在這樣的困難中，是要接受這樣的困境，「把台北變中國貨」，還是要不斷努力，把握任何機會去實踐我們的價值，變成「貨真價實的台灣貨」，或者在世界局勢當中，能往更自由、更民主、更進步、更有人權的國家靠攏，讓台灣在世界更茁壯，更能參與國際組織。

對於這樣的說法是否與柯相似？姚文智批評「柯文哲的兩岸一家親是共圓中國夢，那不是中國貨嗎？我跟他講的可能一樣嗎？」姚文智強調，「柯市長支持兩岸一家親、共圓中國夢，要把台北變成中國貨，但我們認為台北應該是台灣貨，是國家首都，應跟世界自由的陣營站在一起。」

面對柯文哲「台灣是商品」說，丁守中表示，他了解國際關係的矛盾鬥爭，也了解兩岸衝突的險惡，他絕對會維護中華民國台灣人民的最大利益，不被人家做為貨架上的商品、不被人家做為交換利益上的犧牲品。

(中國時報)

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