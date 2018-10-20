迴避大綠尬小綠 小英今花東站台

2018年10月20日 01:19 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

喜樂島聯盟「反併吞正名公投」及民進黨舉辦「反併吞、護台灣」活動，今在北高登場別苗頭，身兼民進黨主席的蔡總統決定遠離「反併吞」戰場，選擇到後山，參加花蓮與台東縣長候選人劉曉玫、劉櫂豪競選總部成立，似刻意保持低調，強化自己不偏頗任一方的中間路線形象。

民進黨評估，最可能藍天變綠地的分別是新北與台東縣，其中台東劉櫂豪是蔡總統門生，更是英系大將，蔡也寄與厚望，認為劉只差臨門一腳，即可送進縣政府。

此外，周三民進黨行動中常會移師台東縣，據知前縣長陳建年在會中向蔡提出三建議，其中希望東機組進駐台東縣，因傳出對手陣營準備撒5億，總統也請行政院祕書長卓榮泰了解。

劉櫂豪被視為民進黨歷來最強台東縣長候選人，黨內寄予厚望，尤其原住民選票現成長；但劉櫂豪還是有挑戰，輔選幹部不諱言，年改、陸客不來都讓民進黨受傷很重。

劉櫂豪說，陸客減少是事實，台東國旅雖增加，但確實常被團客為主的飯店業者抱怨，他有不少好友當初投資確實為了陸客，現在對民進黨多少會不諒解，有些業者準備轉型，但也有業者說，「我們趕快承認一個中國不就好了，又不痛不癢」；不過他還是會解釋，民進黨從頭到尾沒不歡迎陸客。

至於年改，劉櫂豪說，小英總統5月來台東，搭機北返前也跟他說，「年改會對你產生一些影響」；他回應，兩邊發言都有過度激烈的人，這樣對討論事情沒幫助，只會造成對立。

與蔡英文掛名是加分還是減分？操盤手說，劉一直希望把中央找來替他在地方背書，凸顯建設是對地方有幫助；但網路上依舊被罵，顯示蔡英文與劉櫂豪這層師生關係，在台東並沒加分。

民進黨唯一一席的台東縣議員洪宗楷認為，最有效的是預算，台東縣府總預算在蔡英文上任後成長約百億，真要感謝總統。

(中國時報)