陳明通籲兩岸啟動改革開放元年

2018年10月20日 01:19 中國時報 潘維庭 ／台北報導 ／台北報導

陸委會主委陳明通19日出席「中國大陸改革開放40年之展望與挑戰」國際研討會開幕致詞，重申「中華民國台灣」是我們底線，強調兩岸關係近70年來起伏跌宕，交流往來始終無法阻斷；並期盼大陸扭轉敵意、對立思維，與我們共同啟動兩岸關係「改革開放元年」，讓台海再現和平繁榮新局。學者分析這次談話是希望釋出「新鮮空氣」，盼維持兩岸交流30年對等互惠。

陳明通引用《論語》說，今年是大陸改革開放40年，明年是中共建政70年，孔子在《論語為政篇》曾提到「四十而不惑、七十從心所欲不踰矩」，希望大陸領導人充分體悟老祖宗智慧，引領新一波全面均衡的改革治理挑戰。

陳明通表示，大陸改革開放成果非中共一己之力，台灣貢獻良多，當年在地方工作、與台商多所接觸的大陸領導人習近平，亦正面看待台灣對大陸的經濟貢獻；他認為，大陸應翻轉「強政府、弱社會」治理結構，海納百川接受民主等普世價值。

陳明通直指，近期大陸處心積慮對台外交打壓，企圖破壞台海現狀，「已超過台灣各主要政黨與民眾容忍底線，國際社會也無法認同」；台灣會以「求穩、應變、進步原則」來應對，不會升高對抗、不會屈從退讓。

對陳明通說法，淡江戰略所副教授黃介正分析，這是對蔡總統國慶講話釋放訊息的延伸。陳明通並沒有什麼「挾洋自重」味道，而是期盼重申維繫30年來兩岸交流對等互惠；再呼籲兩岸對話，都有「留空間」，算是「新鮮的空氣」，希望朝善意解讀。

黃介正說，接下來幾個時間點可觀察兩岸互動，如APEC領袖會議、九合一大選後，媒體報導年底習近平可能對《告台灣同胞書》40周年發表重要談話。他希望國台辦和陸委會不要再像最近扮演「快速反應部隊」針鋒相對，回應能「慢」一點。

(中國時報)