新聞透視－再怎麼機密 海軍也別悶頭幹

潛艦國造案進入「深水區」，海軍面對外界諸多揣測，只是以最高機密打發惹爭議。圖為蔡英文總統去年出席「潛艦國造合作備忘簽署儀式」後，登上海虎軍艦揮手歡送海軍敦睦支隊啟航。（軍聞社提供）

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中國時報

潛艦國造案進入「深水區」，軍火商利益喬不攏殺紅了眼，近來爆料頻傳，真假參雜、虛實難辨。海軍面對外界諸多的揣測，卻是不願說、不想說，更不能說，只是以最高機密打發，但不管再怎麼敏感，按照民主國家機制，總是要攤在國會議員眼前受監督。

耗費天文數字 全是納稅錢

海軍前艦長跳出來爆料，一一點名參與潛艦國造案幾名重要關鍵人的身分，以及彼此間錯綜複雜的關係，迫使海軍首度鬆口承認，「思考在合法的範圍內運用非正式的管道尋求商源」。這句自白，其實更平添了更多想像空間。

海軍司令部參謀長李宗孝日前才在立法院拍胸脯保證，潛艦國造只許成功不許失敗；但是對於案子內容，即便是向長官報告都是只講進度不講內容。講白了，就是要外界不要過問，時候到了，潛艦自然造出來。

然而，潛艦要是造不出來誰該負責呢？耗費天文數字的納稅人預算，海軍怎麼扛，扛得起嗎？

潛艦國造籌措商源確實艱辛，非常時期使用非常作法當然可以理解，但不論要怎麼作，都不可以不受立法委員監督，否則此例一開，以後外交部、陸委會、國安局等「敏感」單位，豈不是都可以打著「國家安全」、「最高機密」的大旗，規避監督機制。

下周祕密會議 闢謠好機會

立法院外交及國防委員會下周三、四將邀請「邀請國防部副部長、經濟部次長報告「107年台美國防工業會議工合模式」，以及國防部長，針對「潛艦國造執行進度概況」進行祕密報告，而這其實正是一個闢謠的好機會。

面對各種耳語，海軍可以對外界保持沉默，不予以一一回應；但是只有在立委眼前，不能只講進度而不講內容。既然敢保證不會浪費任何一毛的預算，那有什麼怕被檢視的呢？

其實海軍不一定要鉅細靡遺報告相關內容，但是至少要提出大綱與進度，有問題的部分，立委自然會再追問。更何況，定期向立委報告，反而是自我保護，畢竟未來對於潛艦國造的質疑只會更多不會更少，只要行得正，海軍不用親自回應質疑，拉立委背書足矣。

(中國時報)

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