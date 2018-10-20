海軍坦承 運用合法的非正式管道

2018年10月20日 01:19 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

潛艦國造案近來頻遭海軍退役艦長黃征輝爆料，並引出當年尹清楓命案遭調查的退役軍官。海軍司令部昨天發出聲明，強調為了突破困局，因此思考在合法的範圍內運用非正式的管道尋求商源。

海軍表示，潛艦國造是國防自主的重大政策，潛艦是捍衛國家安全可恃的「不對稱戰力」，歷經十餘載循正式管道潛艦的籌獲均未能如願，思考在合法的範圍內運用非正式的管道尋求商源，迄今突破困局已略具雛形，目前全依期程與風險管理落實執行造艦規畫。

海軍指出，近來有心人士疑似軍火代理商，在媒體評論或撰寫公開訊息之內容，有諸多與現況事實不符，多為個人不當揣測，所發表主張試圖曝光破壞全案，動機可議。潛艦國造案目前在主合約商台船努力突破下，已依專案進度執行，本部全程均配合國會監督，依法行政可受社會公評。

對於黃征輝的指控，台船昨天也發出聲明，駁斥黃用聳動標題發表有關潛艦之內容，與事實完全不符。

台船表示，公司自建廠以來，以支援國防建設為使命，積極參與我國海軍造艦計畫，長年兢兢業業、如履薄冰執行各造艦專案，迄今已順利完成116艘各式艦艇之建造，其成效有目共睹。

台船強調，就潛艦國造案，台船亦以國家安全為念，同仁均不畏艱辛遠赴海外洽接可能商源，杜絕中間商之介入，面對外界流語蜚言隱忍不澄，避免有心人士推知國家機密，致海軍、台船公司同仁夙夜匪懈之努力付之流水。

台船指出，黃征輝基於不明動機，於全國性節目及網路就個人毫無經驗之事做出損害台船名譽之指摘，譬如斷言「輸出許可是買的或偽造」等等。對於利用明示或隱喻之方式，汙衊及詆毀台船信用及商譽，並有影響國家安全之疑慮，已向台灣台北地方檢察署提起告訴。

黃征輝昨晚則是在部落格針對台船回應，他的動機是不要做禍害海軍與國家之事；對於潛艦國造案更是比台船許多人還深入，絕非「毫無經驗之事」；至於質疑輸出許可「若不是偽造，就是無效」也不是針對台船，何來污衊？

(中國時報)