以已開發國家談判 賴揆：利多於弊

2018年10月20日 01:19 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

台灣承諾在WTO（世界貿易組織）不再主張「開發中國家」，而是「已開發國家」，放棄特殊與差別待遇，行政院長賴清德昨天在立法院答詢時表示，這是我常駐WTO代表朱敬一的觀察建議，經由行政院跨部會討論認為是「利多於弊」。

經濟部次長王美花9月中在瑞士WTO貿易政策檢討（Trade Policy Review）會議上，承諾不再主張「開發中國家」，而是以「已開發國家」定位參與未來談判，導致在立法院連日被藍委炮轟。

國民黨立委費鴻泰就詢問，王美花是打腫臉充胖子還是出賣台灣？改稱「已開發國家」好處是什麼？壞處又是什麼？賴清德則回答，這是我常駐WTO代表朱敬一的觀察建議，不是王美花一個人的決定，經由行政院跨部會討論認為是「利多於弊」。

費鴻泰又問，是要抱美國的大腿，所以給了美國「暗盤」嗎？人家的農產品馬上就要扣關了，農民的心在淌血。賴清德強調，跟美國沒有暗盤，而且台灣市場屬於已開發國家自由開放的市場，台灣希望能加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），在加入CPTPP時，也會符合相關要求。

賴清德表示，農產品部分，台灣雖然承諾未來要用「已開發國家」的身分進行談判，但過去所談判的基礎仍然不變，政府也會協助讓台灣農業發展更有競爭力。

費鴻泰追問，美國會不會要求全牛和全豬賣到台灣？日本會不會要求核災食品賣到台灣？賴清德回應說，不會有這個情況，用「已開發國家」身分進行後續談判，與美豬、美牛、核災地區食品進口沒關係。

(中國時報)