以已開發國家談判 賴揆：利多於弊

行政院長賴清德（姚志平攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台灣承諾在WTO（世界貿易組織）不再主張「開發中國家」，而是「已開發國家」，放棄特殊與差別待遇，行政院長賴清德昨天在立法院答詢時表示，這是我常駐WTO代表朱敬一的觀察建議，經由行政院跨部會討論認為是「利多於弊」。

經濟部次長王美花9月中在瑞士WTO貿易政策檢討（Trade Policy Review）會議上，承諾不再主張「開發中國家」，而是以「已開發國家」定位參與未來談判，導致在立法院連日被藍委炮轟。

國民黨立委費鴻泰就詢問，王美花是打腫臉充胖子還是出賣台灣？改稱「已開發國家」好處是什麼？壞處又是什麼？賴清德則回答，這是我常駐WTO代表朱敬一的觀察建議，不是王美花一個人的決定，經由行政院跨部會討論認為是「利多於弊」。

費鴻泰又問，是要抱美國的大腿，所以給了美國「暗盤」嗎？人家的農產品馬上就要扣關了，農民的心在淌血。賴清德強調，跟美國沒有暗盤，而且台灣市場屬於已開發國家自由開放的市場，台灣希望能加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），在加入CPTPP時，也會符合相關要求。

賴清德表示，農產品部分，台灣雖然承諾未來要用「已開發國家」的身分進行談判，但過去所談判的基礎仍然不變，政府也會協助讓台灣農業發展更有競爭力。

費鴻泰追問，美國會不會要求全牛和全豬賣到台灣？日本會不會要求核災食品賣到台灣？賴清德回應說，不會有這個情況，用「已開發國家」身分進行後續談判，與美豬、美牛、核災地區食品進口沒關係。

(中國時報)

海軍坦承 運用合法的非正式管道 環評、環差全廢止 深澳電廠確定…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。