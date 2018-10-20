學者促盡速調整農業體質

2018年10月20日 01:19 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

我國承諾WTO未來以「已開發國家」定位參與國際談判，不再引用開發中國家所享有的特殊與差別優惠待遇，外界預料稻米、大蒜等敏感性農產品，可能因擴大開放，被國外低價產品擊倒。不過，學者認為，台灣當初進入WTO，某種程度比照已開發國家條件，故現階段衝擊不大，反倒是「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），對市場開放要求更大。

台灣農業屬於小農經濟模式，生產成本高，一般認為，在國際貿易談判中，已開發國家必須放棄關稅壁壘，擴大市場的開放幅度，當國外低價農產品大量進入，台灣農產品將難以與其競爭。

逢甲大學國貿系教授楊明憲則認為，台灣當初進入WTO，相當程度已比照已開發國家條件，故現階段衝擊不大，反而WTO杜哈回合貿易談判自2002年啟動至今，十幾年來已近乎停滯，反倒是CPTPP等區域經貿協定興起，對貿易自由化的要求也更高。

楊明憲說，目前我國針對稻米、花生、大蒜等20項敏感性農產品，仍實施關稅配額防衛措施，面對貿易自由化關稅調降，這些項目與國外產品價差明顯，將首當其衝；他認為，要與國際農產品競爭，生產成本降低幅度有限，應從非價格競爭策略著手，強化農產的品種、品質及品牌。

前農委會主委、中興大學應用經濟系名譽教授彭作奎也認為，CPTPP對會員國的要求一致，幾乎是百分之百開放，台灣應趁此時趕快調整產業經營結構，擴大農業經營規模，落實國土計畫對農地的保護，實施對地綠色補貼，讓農業收入加上補貼有機會優於非農業產業，台灣農業才有永續發展的可能。

農委會副主委陳吉仲則表示，WTO多邊貿易近乎停滯，貿易自由化的挑戰在於台灣可能加入CPTPP；然而，台灣對農產品進口衝擊已調適得差不多，國人消費習慣固定，影響仍有限。

(中國時報)