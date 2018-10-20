違章工廠10年合法 賴揆改口

2018年10月20日 04:10 中國時報 楊孟立 、 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

選前利多？距農地違章工廠管理輔導大限剩不到2年，屆時全台未登記工廠將有約6萬家；面對立委林岱樺質詢時建議調整納管對象，並予以展延10年，行政院長賴清德原允諾，將用10年時間把過程合法化，但稍後又改口，強調會和地方政府共同合作解決問題，並未畫下時間表。

輔導大限 不到2年將屆

林岱樺指出，2008年3月14日以前既有違章工廠若符合一定條件，可以申請「臨時工廠登記」，由政府輔導合法不受罰，然而輔導期限將在2020年6月2日到期，這些工廠眼看就要變成違法。

林岱樺表示，經濟部2017年底推估，應登記而未登記的工廠家數約有3.8萬家，未達工廠規模免辦登記的工廠家數約有2萬家。換言之全台約6萬家未登記工廠，約可估算有60萬從業人口，平均每年的總產值更達1.2兆。

立委建議 低汙染納管理

林岱樺建議調整納管對象，即2008年3月14日至2016年5月20日前，既存低汙染的未登記工廠，應納入登記管理；修法施行後3年，給予業者辦理登記的時間；臨時工廠登記期限屆滿，得繳交回饋金申請展延，每次以2年為限，最長不得超過2030年6月2日；地方主管機關得將補辦登記及展延期限之一部分或全部，委任所屬機關或委託相關機關（構）、法人或團體辦理。

賴清德表示，農地工廠遍布全台灣，有其存在背景，一時要求他們搬遷有困難，現在業者組成協會，主動跟政府配合很好，行政院政務委員張景森有在督導。

賴清德又說，如果說要求先納管10年，若在這個10年的過程當中沒有進行合法化的程序，可能10年後問題還在原地，行政院會和各地方政府合作，經由法定程序讓業者取得合法權益。

修法方向 兼顧環保經濟

農委會企劃處長蔡甫表示，行政院為了解決農地工廠的問題，曾召集經濟部、農委會、環保署等相關部會，研商如何處理。初步是由農委會進行全國性農地調查，了解這些違規工廠座落的位置與面積，並計算出共佔地13000公頃，調查亦已完成。接下來就由經濟部督促各地方政府，對於這些農地違規工廠徹底清查，整個流程必須在2019年底前完成，做為將來《工廠管理輔導法》再次修法的依據。

經濟部則表示，修法方向一定會兼顧農地保護、環境汙染防治及經濟發展。105年5月20日以前未登記工廠，予以全面納管、輔導改善及合法經營。中高汙染或明顯影響農業發展的未登記工廠，需遷廠、關廠或轉型，105年5月20日以後未登記工廠，落實即報即拆。

(中國時報)