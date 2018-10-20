互捐移植框住2家庭 醫界不看好

2018年10月20日 04:10 中國時報 林周義／台北報導

一腎換一腎流程圖

衛福部最快明年開放非親屬腎臟互相捐贈移植，讓換腎者得以與其他患者家庭「一腎換一腎」，台灣腎臟醫學會理事長盧國城表示，該管理辦法打破五等親的規定，卻將器捐框在兩個家庭中，能增加的移植機會有限。

未來新辦法實施後，「理想中，兩個家庭應在同時進行手術，但我們無法確認雙方是否能同時請假」，盧國城並引用國外的案例指出，曾有A家病友在得到B家捐贈者的器官後，拒絕捐給B家器官，醫事司雖然說應在同時進行手術，但現實上難以做到；再者，因需雙方互利，將導致獨居者及家人不需換腎的民眾無法進行器捐，對病友的家屬將造成壓力。

反觀人口數1億的日本，在開放活腎器捐前，腎臟移植數與人口2300萬人的台灣不相上下，約有200多例。但2016年開放非親屬器捐後，由於沒有一腎換一腎的限制，現腎臟的移植數已暴增至1700多例，盧國城表示，台灣等待換腎的病友約7000多人，無法預計一腎換一腎帶來的成效，對於台灣放寬器捐條件，他是持鼓勵的立場，但同時也要嚴管器官買賣。

器官捐贈移植登錄中心執行長江仰仁則表示，民眾間多存有互信問題，「家裡願意，但對方是不認識的人，我還會不會願意？」。盧國城更舉例，當年犯下撕票案的陳進興，死後想器捐，卻難以找到能接受的人，另病人若來自不同醫院，需至不熟悉的醫院接受手術，恐怕又是一大困擾。

台灣腎友生活品質促進協會副理事長傅徵雯則表示，台灣以往都被法律綁住，如今能開放一腎換一腎，對病友來說是一大進步，腎友樂觀其成。

(中國時報)