國保費率調整 年底公告

2018年10月20日 04:10 中國時報 林周義／台北報導

國民年金今年邁入第10年，依精算結果顯示，國民年金潛藏負債總額破兆，將依法調高費率至9％，不過，衛福部官員表示，潛藏負債非破產，也非立即需支付的實際現值，國保財務仍穩健，預計年底前再正式公告費率調整結果。

衛福部社會保險司長商東福表示，精算報告中提到的「潛藏負債」，指的是國民年金保險未來給付的精算現值，依照評價日（10月1日）當時納保、曾納保對象、領取給付人員的繳費年資，預估未來終身可領取的保險給付總額成本，而非現在需繳出的現值。

依照《國民年金法》第10條，國保開辦時，費率為6.5％，第3年調高0.5％，之後每2年調高0.5％～12％。若基金餘額足以支付未來20年的保險給付，就不需調高費率。

商東福指出，此次精算結果中，若維持相同費率，基金餘額將在2048年無法應付當年支付；若每年調整0.5～12％，則會在2052年無法應付當年支出。衛福部將進行核定程序，預計於年底前公告費率調整結果。

商東福強調，國民年金為社會保險中唯一由政府承擔完全責任的保險，不會有破產問題，只要如期繳納國保保費，即可如期領到國民年金給付。而隨著納保人數的增加，保費也會隨之提升，政府也會將其運用於投資、賺錢，回饋民眾。

(中國時報)