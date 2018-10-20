ETC使用率落後不算違約 遠通勝訴

2018年10月20日 04:10 中國時報 王己由 、 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

交通部國道高速公路局以遠通電收公司經營的「高速公路電子收費系統（ETC）」，未達約定的ETC年均使用率標準，依合約求償從通知違約開始，到改善完成的855天懲罰性違約金4億2750萬元。遠通提告免付，案件纏訟5年多，台北地院昨日認定ETC利用率落後，不符雙方約定違約成立要件，判遠通電收勝訴。本案可上訴。

遠通電收2007年與高公局簽訂「高速公路電子收費系統建置及營運契約」，約定由遠通負責ETC的建置、營運、維護、操作及行銷服務。2011年4月15日，高公局發函遠通，表示未達到契約「議約確定條款」規定的電子收費利用率第3年度所定的45％目標，影響契約履行，構成違約。

後來，高公局在隔年6月和2013年6、7月，三度發函遠通，聲稱還是未達到約定第5、6年度約定的ETC分年使用率，顯示改善不足，依合約按日處罰50萬懲罰性違約金，至完成改善日，合計4億2750萬元。

遠通電收認為，違約金頂多該付800萬元，且當初為改善ETC使用率，整體解決方案額外投入21.5億元的契約外成本，遠高於800萬元，違約金一毛錢都不該付，因此提出「懲罰性違約金債權不存在」的民事訴訟。

北院認為，ETC利用率遠通約晚了1年才達成約定標準，審酌本件契約規模龐大，且履約期程相對較長，遲延1年難認為屬重大延宕政策推行。

法官認為，本件ETC利用率落後，高公局主張是遠通服務品質有違失，或利用率落後造成遠通財務狀況不佳，高公局都未舉證，不符合契約所定違約的成立要件，遠通電收請求確認違約金債權不存在有理，判遠通勝訴。

對此，高公局副局長吳木富表示，目前還沒收到正式判決書，不清楚法官判定的內容，等收到後會與律師商討，再決定下一步是否上訴。

而遠通電收則回應，尊重法院判決，接下來會持續精進國道電子收費工作。

(中國時報)