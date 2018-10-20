川普硬起來 認定卡舒吉已死

2018年10月20日 01:19 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

沙烏地阿拉伯異議人士兼美國《華盛頓郵報》專欄作家卡舒吉的死亡之謎，已衍生為愈演愈烈的外交危機。先前試圖為沙國政府開脫的美國總統川普，18日首度表示，他相信卡舒吉已經死亡，若證實沙國政府高層涉案，對方將遭受「非常嚴重的後果」。沙國王儲穆罕默德遭指為殺害卡舒吉主謀，他主導的國際投資會議也成西方世界抵制施壓的目標，美國財長穆努欽等人已宣布缺席杯葛。

高層若涉案 將有嚴重後果

川普接受《紐約時報》訪問時指出，除非有奇蹟發生，否則基於各方所提供的資訊，他會承認卡舒吉已死。美國國務卿蓬佩奧稍早前往沙國首都利雅德，以及案發地點土耳其伊斯坦堡，返國後已向川普匯報。川普從多方取得的情資都強烈顯示，沙國政府高層涉案，他說相信這些資訊的真實性，並認為事件很快就能水落石出。但川普強調，現在要斷定誰是幕後黑手「為時太早」。

川普前往蒙大拿州為共和黨人助選前又告訴媒體，「在我看來卡舒吉的確已經死亡。這讓人非常傷心。」川普被問到美國對沙國採取何種回應時坦言，「那將會是非常嚴重的後果」「我是指，情況很糟糕。不過我們會靜觀其變。」

沙國投資會議 美財長缺席

川普談話顯示，他在卡舒吉案對沙國的立場，已放棄起初的護航包庇，轉趨強硬，並與過去向來交好、關係密切的穆罕默德極力保持距離。穆罕默德一手籌辦的國際投資會議即將登場，原定出席的美國財政部長穆努欽，18日在和川普與蓬佩奧會面討論後，在推特發文宣布不會前往利雅德。

法國總統馬克洪表示，該國與英、德和荷蘭協議，在卡舒吉事件真相水落石出之前，已停止所有政治訪問，因此法國財長勒梅爾和英國國際貿易大臣福克斯，都將缺席這場被封為「沙漠版達沃斯論壇」的投資大拜拜；德國外長馬斯訪問沙國計畫也因此順延，他形容，卡舒吉事件「極度令人憂慮及困擾」。

(中國時報)