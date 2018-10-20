暗殺行動 王儲親信是關鍵

國際特赦組織紐約辦事處主任塔德羅斯（右），18日在聯合國舉行的一場記者會上就沙國記者卡舒吉（圖左）遇害一事發言。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

卡舒吉人間蒸發將近3周，土耳其警方繼搜查伊斯坦堡沙國領事館，找尋卡舒吉遺體，持續擴大搜索範圍到郊區森林和農場。調查單位懷疑，卡舒吉在失蹤幾小時內就已遇害。土國官員向美國有線電視新聞網（CNN）透露，沙國王儲穆罕默德親信兼保鏢─前外交官兼情報員穆特雷，對暗殺行動完全知情，更在事件中扮演關鍵角色。

CNN引述土國消息來源指出，警方在卡舒吉未婚妻通報他失蹤、也就是他進入領事館3個半小時後，就已提高警覺飛奔至伊斯坦堡機場，攔截一架等著起飛的沙國私人飛機，試圖釐清卡舒吉是否遭挾持、或是遺體被帶出境。土國總統艾爾多安的顧問阿克泰告訴CNN，他接到卡舒吉未婚妻打來電話，立刻通知情報部門，並致電沙國駐土大使，但對方稱沒有卡舒吉消息，且對來電相當意外。

消息人士透露，土國國家情報局(MIT)當下決定審視領事館內影音片段，證實卡舒吉遭到攻擊致死。在分析影片後，伊斯坦堡機場警方獲報登機檢查即將離境的沙國私人飛機，機上載著涉嫌殺害卡舒吉的行動小組人員。但因為在機上和乘客行李中找不到任何蛛絲馬跡，這架飛機在當天深夜獲放行。當天有另一架私人飛機離境，但在調查人員抵達時已起飛。

另一方面，美國廣播公司（ABC）引述土國官員談話稱，國務卿蓬佩奧在土國訪問期間，曾經從官員處聽取卡舒吉遭殘殺的關鍵錄音檔。國務院隨即否認，蓬佩奧也怒斥ABC無的放矢「沒聽到什麼錄音帶」「我們正兢兢業業調查此一重大事件，所以拿掉對任何人都沒有好處的虛假標題。」土國消息人士透露，他們掌握的錄音證實，卡舒吉已遭沙國特工暴打並肢解。

《紐約時報》周四報導，眼見卡案一發不可收拾，嚴重損及沙國和王儲形象，王室正考慮把本案推給王儲親信穆特雷。土國媒體《新曙光報》也刊登多張疑似土國政府外流照片，顯示穆特雷在卡舒吉進入領事館前就先入內。之後他在飯店現身時提著大行李箱，然後前往機場。

土國媒體更爆料稱，參與謀殺行動的嫌犯、空軍中尉阿爾博斯塔尼，已在利雅德的死亡車禍中喪生。

(中國時報)

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