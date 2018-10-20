至高佛法再次震撼世界

2018年10月20日 04:10 中國時報 劉應鴻

祿東贊法王圓寂之前，自己磨墨寫下“拜別文”，落筆剎那，瀟灑圓寂。

祿東贊法王生死自由，墨跡未乾說走就走，荼毗後獲得舍利堅固子，綠、青、黃、白、黑史無前例的五色舍利花，堅固牙齒舍利一枚，表所說如語實語。

佛教中的生死自由、自由掌控生死，一直都是個傳說，但在2018年9月，我卻親眼見到了！！

釋迦牟尼佛的佛教在世界弘揚了兩千多年，支分派別，各立宗風。祖師們、高僧大德們，都離不開演說自己擁有的最好教法，標榜各自都能教人最終成就解脫。結果如何？事實證明，在實際的解脫中，歷史上真正成就的人非常少，而修法未得成就者甚多。取得顯赫成就的，如：達摩、慧能、憨山等，近代有虛雲、慧明、勝清等長老，又如有蓮師、宗喀巴大師、嘎瑪巴大師、阿底峽尊者、月賢王尊者等。但這樣的成就聖德何其稀少，尤其近百年來，末法時期愈入深透，真正的如來正法幾乎已經失傳了。包括現代享名於世的高僧大德等頭銜人物，到臨命終時痛苦而終，生死未能了脫，更談不上生死自由。

南無第三世多杰羌佛把如來大法帶到了人間，恢復了釋迦牟尼佛教法的本原，續佛慧命，更帶至了深化捷徑成就的佛教宗風。比如《解脫大手印》，比如"勝義內密境行法"的灌頂，以及無與倫比的修行法度，和至高快捷的成就法，更是史無前聖，說之不盡，道之不完。都知道南無第三世多杰羌佛五明登峰、佛陀聖量，確實，都拿出了事實擺在那裡。可是，筆者想提示一個問題給大家思考，這是羌佛的成就，如釋迦牟尼佛一樣，是佛陀自身的成就，與我們沒有關係，真正與我們息息相關的，是要能教人成就。這才是至要至要！我們對此實地考察，的的確確，羌佛所教的大成就者歷歷在目，如悟明長老、意昭長老、因海聖尊，又如候欲善聖德，林劉惠秀聖德，趙玉勝聖德等等，在實踐中證明了羌佛所教的人取得了顯赫的成就。

而羌佛的弟子世界佛教總部主席祿東贊·慈仁嘉措法王，更是展示了生死自由的驚世記錄！

祿東贊法王一生拜學過很多佛教著名人物，自1995年拜第三世多杰羌佛為師以來，好似拾到了珍稀至寶。恰如漢人中唯一的拉然巴格西--洛桑珍珠格西在答記者問中，說他自己學佛六十年，不如跟羌佛學一天！這是什麼概念啊！祿東贊法王學到羌佛傳的行與法後，放棄了所有以前學到的沒有效果的法，專修羌佛所傳甚深佛法，證量突飛猛進，福慧圓滿，2004年展示了大力王金剛之力，在勝義浴佛法會上，當眾抬起四千多磅重的浴佛蓮池取水，2009年當眾修法神識出體取得金剛丸，最終明心見性，證到了法身，有銀盒帶至今傳世弘揚。

2015年台灣覺行寺興建籌備委員會邀請祿東贊法王出任覺行寺方丈，7月16日祿東贊法王給覺行寺興建籌備委員會的信中，告知他不能擔任覺行寺的方丈，因為他沒有因緣了（見《聖德高僧們的重要答復-第十八道答案》）。

在2017年依固聖德的文章《我敢保證功德與罪業、佛降甘露》中，引用了祿東贊法王的原話，告訴廣大行人他等不到古佛寺奠基了："……我祿東贊·慈仁嘉措，根本沒有資格做古佛寺方丈……任古佛寺監院都還不夠格呢，更何況我已經沒有瞻仰禮拜古佛寺的因緣了。……我雖然對生死有把握，但到了佛土再返回人間，我就沒有把握，因為不知道阿彌陀佛批不批准我返回人間現身禮佛，除非南無羌佛恩師召喚我。" 如此有把握的預知生死，是何等大法才能得到的成就啊！

世界佛教總部在2018年的第20180102號回覆諮詢中說："今天總部兩位董事去請示法王，有人問法王什麼時候圓寂，祿東贊法王說，他是修第三世多杰羌佛本尊法成就了生死自由的，他會盡快把最後一場法修了，寫下決定圓寂書就圓寂，不會耽誤時辰。"聖德組的聖德們聽了，立刻進入擇訣觀照，發現祿東贊法王已經圓滿證達三段金釦上尊位！

法王能如此斷言，為什麼？當今這個世界，哪裡能找到如此生死自由的佛法？已有近百年沒有發生過如此震撼世界的佛法了。法王說他要等到最後修完一場法就盡快圓寂，他要等的是什麼法？他又要留下一份什麼樣的決定書？反正很快，無非就是等一場法會的時間而已，是空洞的說辭還是真實的大法，我們就拭目以待吧！

2018年9月，祿東贊法王祈請佛陀恩師南無第三世多杰羌佛修一場勝義的火壇大供，他說："用這最高最大的如來正法，來證明那些在社會上打著宗派傳承旗號的人物是凡是聖，是不是失傳正法的佛教外行。這些帶邪惡見的人，他們在網上社群中大力破壞誹謗羌佛恩師的行與法。我們唯有這樣，才能破邪顯正！"

羌佛說："你錯了，不能為了自己讓別人難過。我修不了這個法，就是要修也只能按儀軌念誦而已。"祿東贊法王又說："就算不為佛陀恩師自己證明去修，也要為如來正法，為整個西方世界的眾生息災祈福，為祿東贊弟子我祈請正法、圓滿資糧而修啊！"羌佛說："既然為整個西方的正法大事因緣，為利眾生而作祈福，你放心，這場法會要修，就算我不修，也會有巨聖德來修。"

9月17日，由一位金屬製造專家領隊趕製了一具黃銅壇爐。9月18日，祿東贊法王處的宣慧師姐送來了燒護摩火供用的檀香木和木炭等。9月19日，"勝義火供大法會"在美國聖蹟寺正式開壇舉行。"勝義火供法"是除障增福法中之王，只在八十年前由西藏的頗邦卡大師和康薩仁波且修成功過，之後漢藏兩地的所謂火供法都是書本和口稱是勝義修法，實際上沒有聖境展顯，只是儀軌念誦、世相顯修。而9月19日美國聖蹟寺的這場由巨聖德主持的勝義火供大法會，金剛佛母親臨虛空，全身藍色放光，身高巨大，網路文章說有人看到金剛佛母在虛空中用手指彈出一道閃光，壇爐就燃了，而我訪問了好幾個人，他們看到的不同，他們看到的是藍色金剛佛母顯形在虛空，高大莊嚴無比，變化身形動作，周身有電火網盤旋圍繞。護摩衛士剛一祈請完畢，金剛佛母眉間突然放出一道閃光射入壇爐，剎那燃起熊熊大火！當時壇爐中只有臨時放入的五塊檀木，怎麼會瞬間燃起熊熊大火？爾後，被捉拿在金剛伏魔缽中的妖魔拼命掙扎想要震蕩開伏魔缽逃脫，就在這震動的一剎那，金剛佛母眉間又放出一道火光射向伏魔缽，只聽"轟"的一聲，伏魔缽放出金光火焰，妖魔及行人黑業頓時化為齏粉，金剛佛母將魔魂收往佛土教化！法會現場近百行人驚撼無比，匍匐禮拜不止！

法會上，巨聖德對行人宣佈：這場法會已經修了，法王祿東贊馬上要圓寂離開了。

果然，祿東贊法王說了要等的最後一場法會就是這場法會，第二天，他便沐浴更衣，進入修法，在禪坐前擺上寫字台、筆墨、宣紙、塗改液，給南無第三世多杰羌佛寫下了拜別文書，當下坐化圓寂！各個寺廟的僧侶們聞悉趕到，法王早在最後落筆的剎那間，毫不拘束，瀟灑圓寂。此時眾人才恍然大悟，原來，祿東贊法王的拜別文，是為眾生指明如來正法大法的所在處，是南無第三世多杰羌佛所掌控的，如釋迦牟尼佛一樣的，只屬於佛教而沒有派別的佛法！

下面是祿東贊法王寫下的拜別文：

拜別文

南無第三世多杰羌佛恩師

弟子祿東贊慈仁嘉措決定圓寂

人生歲月集苦，奔走求道學佛，

從師依止多位，廣欽宣化卡魯，

頂果欽哲法王，薩迦不共道果，

勤修苦練無效。感恩佛陀師父，

解脫手印無上，密傳灌頂聖法，

我達生死自由，現量見證為實，

就此落筆離世，墨跡未乾圓寂，

南無羌佛恩師！弟子東贊拜別。

2018年9月20日

(中國時報)