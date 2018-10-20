2018年10月20日 01:19 中國時報 王莫昀 ／台中報導 ／台中報導

精銳近幾年來由志工結合教育團體，為學童提供啟蒙教學活動，未來這套資源也將用於「精銳萌未來」，在社區定期推出。（精銳提供）

鉅虹「水岸岩」擁2516多坪大基地，業者規畫串接露天游池等公設、景觀，現今基地位置設有親水生態景觀凸顯特色。 （鉅虹提供）

北屯捷運機廠特區（G0）、單元12新案一覽表

首購建案大拚場，全打低總價，如何在芸芸眾案中爭取小資、首購族投以關愛眼神，建商個個絞盡腦汁拚創意，像是台中最熱首購戰場北屯區，近期不少建案利用單元十二低密度開發特性，大玩創意，如在廣達500坪左右的後花園，打造大型藝術城堡遊戲區，還有建案延伸水岸第一排概念，回家門廳入口竟是長達30米的水景步道。不僅在寸土寸金的台北難以看到，在台中也十分罕見。

受惠台74快速道路、捷運綠線軌道效益發威，加上投資招標案挹注，北屯成為首購一級戰區，特別是北屯捷運機廠特區、單元十二，更成為許多建商摩拳擦掌搶進的新興區。

敦北190戶公開即秒殺

鄰近北屯機廠G0總站的惠宇「敦北」190戶甫公開即秒殺，除惠宇為老字號品牌，銷售時營造百貨周年慶手法，前兩月先預約，如同考大學要填志願，創造正式公開購屋人齊聚的銷售盛況。

至於單元十二，因使用分區為住一土地，屬低密度開發區，若蓋成大樓，將留下大面積庭園、公設，給予建商寬廣的設計空間。像是「精銳萌未來」，基地1632坪，擁950坪前後大花園，主要規畫為2～3房產品。鉅虹「水岸岩」，2516多坪大基地，也有逾千坪公設空間，主力坪數約38～56坪；豐謙建設「蜜之地」預定年底潛銷，也採36～42坪、3～4房規畫。

「與其他首購宅多講究『蓋好、蓋滿』，新案前後近500坪的大花園，讓建案有許多發揮空間！」精銳建設經理朱自仁說，因應目標客群多為新婚夫妻、或是小朋友還小的小家庭，這些家長帶小朋友到一般公園遊玩，須隨時緊盯陌生人以防萬一外，還須忍受千篇一律的罐頭遊具，為此新案在後花園，打造RC藝術城堡，除有丘陵地形的地景藝術、還有小朋友喜愛的特殊遊具。

單元十二建案公設熱戰

由於精銳近幾年來由志工結合教育團體，為偏鄉學童提供各式啟蒙教學活動，未來這套資源也將用於「精銳萌未來」，在社區內的小型兒童多功空間中，定期推出各式啟蒙教育課程。

鉅虹「水岸岩」專案陳聰鎮則指出，單元十二建蔽率低，社區一樓千坪空地，將串接露天游池等各式公設、景觀，一眼望去視覺穿透度可達百米，光是進入門廳便須通過長達30米的水景步道，幾乎是博物館公設空間尺度在建案發生。

(中國時報)