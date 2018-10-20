單元十二、捷運機廠特區爆紅

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中國時報
／台北報導

首購剛性求高，台中北屯區成熱門戰場，但隨舊市區、水湳經貿園區等地價陸續翻高，為迎合鎖定總價800萬至1200萬的主力首購族需求，建商「逐適合地價」推案，擁有捷運綠線將通車、74號快速道路連結國道四號工程動工、COSTCO BOT案確定落腳等利多的捷運機廠特區、單元十二，未來2、3年推案量將十分可觀。

數字科技旗下591新建案統計，2018年第三季總點擊數較前季成長近1成。區域點擊前3名聚集在首購熱區，其中以話題最熱的北屯區奪冠。數字科技指出，第3季北屯區刊登建案數103筆，點擊數破百萬，等於平均每個案子，在當季都有上萬點擊！

北屯區因房價相對親民，長久以來頗受首購族青睞，住商台中十期店店東柯盛元表示，台中北屯路以西的區塊，接近崇德路、興安路周邊，能發展的地區都已發展，即使有新興重劃土地，如水湳經貿周邊土地價格已高。

但可以確定的是，如今在台中擁有龐大首購市場的總價帶為800萬至1000萬物件，也因此建商推案，需掂量著土地價格計算成本，決定推案地區，為此近年來，先是在北屯（廓）子徵收區、太平新光重劃區引發一波推案熱，在這股熱潮方興未艾間，有捷運綠線等利多的捷運機廠特區、單元十二，近期也吸引建商積極規畫推案。

業者指出，單元十二、捷運機廠特區新案平均單價多在每坪24至30萬元間，低的也有22萬元左右個案。當然若是想居住在舊市區，找價格更好入手產品，舊社公園附近仍可找到每坪15、16萬中古大樓產品，崇德路附新也有20萬出頭的中古物件可供選擇。

(中國時報)

單元十二 交通利多 讓利幅度決定房市交易量能

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