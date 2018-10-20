讓利幅度決定房市交易量能

永慶房產集團業務總經理葉凌棋

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中國時報
葉凌棋

美中貿易戰持續延燒，全球經濟緩步成長變調，國際貨幣基金（IMF）下調今、明兩年全球經濟成長率皆為3.7％。接著，美國債券殖利率飆升，引發10月上旬股災的動盪發生。雖然，國內基本面維持復甦，尚難避免貿易戰的波擊，尤其今年經濟已有成長，明年若無穩健的動能支撐，恐會增緩或持平前行，在美中貿易戰對峙下市場審慎以待。

國內房市在2016年房地合一稅上路後，已較無買賣房賺利差的空間，市場上投機客大幅減少，當前房產交易，回歸自住與長期置產為主。今年上半年房市表現優於去年同期，市場一片春暖花開，讓部分屋主認為房市回穩，售屋態度轉趨強硬，此後交易量動能趨緩。

今年房市雖有回溫，建商推案信心攀高，以最新市調顯示，北台灣到11月中旬推案量有機會挑戰1兆大關。此外，近期房市相關統計，「3高」已形成主要賣壓，「高餘屋量」、「高使照核發量」以及「高建照核發量」，2017年第4季統計新建待售餘屋量高達7.5萬戶，今年全台前8個月使用執照核發量6.1萬戶，建築執照核發量7.9萬戶，紛創階段新高。

未來新成屋持續入市加上大量待售餘屋充斥，市場賣壓沉重，「讓利求去化」恐成新成屋市場銷售主軸，估計將掀起新一波價格戰，中古屋銷售空間將被壓縮。建議有意售屋的屋主審酌市場風險，適度調整心態，先降先贏，採取汰弱留強的資產配置原則為優先。

據今年第4季永慶房產趨勢調查，中美貿易戰持續引爆下，民眾認為避險最佳的2個標的為房地產與定存。房市已由自住與長期置產客群主導，分眾觀察，首購族部分，多半購屋預算不高，建議可以先買蛋白區中古屋，充分利用實價揭露行情，選擇交易量穩定的社區，有較多合理交易行情可做參考，社區的優缺點訊息也相對透明。

換屋族部分，因累積足夠的資金，依自身需求並提升居住品質，以舊屋換新屋、小宅換大房或市郊區轉進市中心區等方式換屋，建議可選優良社區，生活圈機能完善、鄰近市中心區以及交通便利為購屋原則。

未來房市交易成長力道，端看市場讓利幅度而定。若銷售去化遲緩，加上新增供給的餘屋出清，不可不謹慎房市賣壓的發生。（筆者為永慶房產集團業務總經理葉凌棋）

(中國時報)

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