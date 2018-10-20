皮沙發久坐不怕皺 才是耐用好貨

皮革沙發。（HOLA提供）

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中國時報
／台北報導

適逢秋冬居家換季，挑選家具、沙發時，需留意細節。HOLA表示，市面牛皮價格差異大，從3萬元至數十萬元都有，消費者購買時，除了觸摸外一定要試坐，頭層全牛皮材質有久坐不怕皺的特性，耐用性高，只要妥善維護清潔，可用10年以上。

皮革沙發價差大，HOLA解釋，主要的關鍵在於是否採用頭層全牛皮，若以破碎零散牛皮後製加工，就像組合肉一樣，品質較差、價格相對低廉，破碎零散牛皮加工後的沙發並非不能使用，只是消費者要有使用2、3年，就得更換的心理準備。

HOLA強調，皮革沙發一分錢、一分貨，消費者不一定要花大把銀子、買高檔家具，最怕的是花了錢還成「冤大頭」。除了材質外，沙發的選擇，受住宅空間大小影響最大，特別是受坪數限制的小宅空間，HOLA認為，更需透過「外觀設計」與「視覺色彩」來加分；近兩年在大型國際家具展中，可見單人椅、輕薄型沙發躍升為家具新秀，高顏值外觀下，同時需兼具實用設計，如纖細金屬感沙發腳，展現沙發整體高挑輕巧，而年輕活潑的沙發坐面色彩，營造空間層次亮點。

對有租屋、換屋需求的年輕人來說，Full Living馥麗居認為，家具不只是可以帶走的資產，還可應對不同季節主題、更換家中布置而煥然一新；造型性強、可塑性高的家具單品，特別適合30歲年輕族群去做空間多樣性的需求搭配。

Full Living馥麗居建議，桌子設計為幾何不規則的金屬桌腳，不僅簡約俐落，搭配異材質皮革托盤造型桌面，使桌面小物不易從桌緣掉落，不僅可置放於臥室當床邊小桌、也能搭配沙發，成為客廳中畫龍點睛的單品，時尚不受空間侷限。

此外，台灣屬潮濕氣候，除金屬材質外，HOLA建議，選木質家具時應以實木為佳，若預算有限，僅能添購貼皮或密集板製成的木質家具，需特別留意空間溼度，避免因家具受潮加速毀損。

(中國時報)

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