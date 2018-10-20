貿易戰 陸美雙輸 馬凱：台灣最慘

2018年10月20日 01:19 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰持續升溫，經濟學家馬凱預估，美國總統川普對大陸下一次重手，支持度更高，短時間內貿易紛爭不會停歇，最後不僅搞到兩敗俱傷，台灣夾在兩國中間，受傷將會最慘重；美國不僅在軍事、AI技術全面圍堵大陸，接下來還要在台灣海峽演習，大陸對台灣也不會手軟，台灣經濟、軍事皆腹背受敵。

馬凱昨參加「安聯經濟趨勢大師論壇」中表示，美國聯準會連續升息與縮表，新興市場的資金正往美國流動，政府負債高、經濟狀況較差的新興國家已出現貨幣大幅貶值，若大陸遭受貿易戰打擊，房地產、金融資產將岌岌可危，美國很難倖免於難；當市場信心遭到打擊，馬凱說，全球不僅成長動能消失，經濟恐呈「跳樓式」衰退，將是一大災難。

全球經濟恐跳樓衰退

籠罩在陸美貿易戰及美國升息恐掀興市場貨幣危機下，陸股在美股前一天暴跌300多點下，昨開盤狂跌，後在大陸銀保監會主席郭樹清、證監會主席劉士餘及人民銀行行長易綱齊聲喊話下，滬指狂飆2.58％收復2500大關。

安聯首席經濟學家邁可海斯表示，貿易戰已讓明年經濟成長動力消退中，而地緣政治風險、新興市場債務危機等，都可能讓全球經濟陷入困境。

馬凱認為，美國連續升息，只要房市、匯率沒太大變化，央行應該會秉持利率不動，若新台幣進一步貶破31.5元，且資金續流出，央行就要慎重考慮升息了。

促建自由貿易特區

在貿易戰轉單效益下，中經院昨將今年經濟成長率由2.48％上修至2.61％；中經院代理院長王健全說，今年經濟問題不大，明年恐有巨大變數，中經院同步將明年GDP從2.23％下修為2.18％，成長減弱因外部干擾所致。

馬凱同時呼籲，政府應儘快建立自由貿易特區，讓想回台的台商，能有發揮的舞台，高雄就是一個很好的地點；除了自由貿易特區外，馬凱認為，可以讓德國、美國知名學校來台設分校，為台灣教育注入新活力。

(中國時報)