中油工會要政院概括承受責任

2018年10月20日 01:19 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

國際油價直直衝，中油月初宣布油價凍漲到年底，已引發中油員工與工會不滿！中油工會聲明，經濟部、行政院需以書面保證，未來中油如由盈轉虧，需「概括承受」所有責任，不得轉嫁影響員工權益與公司營運。

由於國際油價不斷走高，中油本月7日宣布油價凍漲到年底，引發執政黨基於選舉考量下令質疑。中油董座戴謙為此還於日前上廣播節目表示「凍漲，是我決定的」。但對於油價再度凍漲，內部員工卻是一片不安與不滿氣氛。

2007年油價曾經漲到超過130美元，全球震撼，當時中油配合民進黨政府命令，啟動油價凍漲，結果讓中油隔年虧損1200億，讓當時一向領4.6個月年終獎金的中油員工硬生生只剩2個月，09年油電糖水漢翔五大國營事業因此還發起千人上街頭抗議。

記憶猶新，這次凍漲令再出，中油員工自然普遍不滿。對此中油工會「台灣石油工會」理事長莊爵安坦言，確實收到不少這種聲音，而工會理事會日前已對公司凍漲政策也做成兩點決議，一是要求不可因此損及員工權益，二是不可影響公司營運，並與上級機關溝通。

中油勞工董事陳枝章表示，將要求經濟部、行政院給予一個書面承諾，未來中油如轉盈為虧，影響績效，須由主管機關「概括承受」所有責任。他說過去凍漲是「慘痛經驗」，這影響層面太大，需有上面保證，否則即使董事長謙戴也承擔不起。

莊爵安說，主要是擔心國際油價一直漲下去，公司吸收金額越來越大，即使現在賺錢，也可能因此虧損，畢竟08年那次累虧好不容易才打平。

中油工會幹部更批評，凍漲決定哪是戴謙一個人做出來的，根本是行政院副院長施俊吉出面召集，基於怕油價帶動物價，衝擊過大所下的決定。

對於員工不安與工會反彈，中油發言人黃仁宏直言，可以了解，「但請他們不用擔心，今年盈餘絕對在法定目標之上。」。到9月底止，中油已賺456億元，估計今年底前油價瓦斯凍漲會吸收80億左右，再怎麼凍，盈餘絕對在中油法定目標120億元以上。

雖然油價凍漲造成中油虧錢，不過本周因為美國庫存增加，國際油價跌回80美元以內，依據浮動油價機制，下周一汽柴油原應調降0.5元。但中油凍漲油價的基準點是從31.5元開始，因此需跌破此價格才能降價。依此換算95無鉛估計降為31.4元，也就是只可以降價0.1元左右，實際降幅要看今天最後一天原油報價而定。

(中國時報)