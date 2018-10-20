陸第三季GDP 6.5％ 近10年最低

2018年10月20日 01:19 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

大陸昨公布今年第三季GDP年增率6.5％，創下9年多來單季最低水準。大陸經濟學者坦言，目前經濟只能用「穩中有變、穩中向緩」8字形容；而經濟下滑主要受陸美貿易戰「心理因素」造成的A股暴跌有關。如何穩住股市成政府當務之急，「鉅額救市基金」及「放寬金融監管」將成主要政策手段；雖然全年度GDP或將落在6.5％，但仍不致於跌破「李克強防線」（GDP成長6.5％左右）。

近來大陸A股暴跌，各項經濟指標表現不理想情況下，國務院副總理劉鶴、銀保監會主席郭樹清等官員接連出面喊話「穩市」，但當前態勢發展，仍引發各界擔憂，大陸今年經濟是否「硬著陸」。

中國社科院經濟研究所宏觀室主任袁鋼明指出，大陸經濟現在是「穩中有變、穩中向緩」。今年第三季GDP是近9年半來最大幅度的下降，減緩幅度超出外界預期，也超出政府預期。

袁鋼明認為，除此前房價調控對經濟造成衝擊，A股動盪對大陸近期經濟表現，也帶來巨大壓力；而股市暴跌很大程度上受到陸美貿易戰「心理因素」影響。每當美國發出要對大陸商品加徵關稅訊息時，A股就會出現大幅度下跌。

僅管貿易戰衝擊是心理影響大過實際影響，但袁鋼明仍呼籲，北京應盡快讓美國回到談判桌，畢竟心理衝擊已大大衝擊A股表現，直接拖累的就是大陸經濟。

對於政府應該如何「止血」，袁鋼明建議，當務之急是要穩住股市。按2015年股災時，大陸投入1兆多人民幣基金幅度來看，北京下一步應會投入類似規模的救市資金。

「金融監管力度也要適度放緩」，袁鋼明稱，前期為控制金融風險，政府採取力度較大的監管措施，如今要視情況放寬；前陣子剛降低存款準備金率，但仍要對整個金融市場放寬才行。

談及大陸全年經濟增長是否跌破「李克強防線」，袁鋼明強調，政府預估整年度GDP增長是6.5％，還留有很大餘地，今年第一季是6.8％、第二季是6.7％、第三季是6.5％，如果第四季落在6.3％，整年度還是不會跌破6.5％。

(中國時報)