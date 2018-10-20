亞歐峰會領袖 跟川普唱反調

2018年10月20日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

第12屆亞歐高峰會議18、19日在比利時首都布魯塞爾舉行兩天。與會的亞洲和歐洲51位領袖於19日會議閉幕後發表聲明，承諾致力開放、自由的貿易，並對抗一切形式的保護主義，對抗全球暖化，以及支持伊朗核協議，明顯與美國總統川普唱反調。

遏阻全球氣候暖化

包括大陸國務院總理李克強、日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅和俄羅斯總理梅德維傑夫等21個亞洲國家的代表都參加了這次會議，另有30位歐洲領袖。與會的歐亞國家占了全球三分之二的經濟產值，55％的全球貿易，以及六成的世界人口。

德國總理梅克爾表示，亞歐會議將發出一個訊息：來到這裡的歐洲和亞洲國家，都希望維護以規則為基礎的全球貿易，並致力於多邊主義。

根據聲明草稿，與會領袖將大力支持世界貿易組織（WTO），並對目前遏阻全球氣候暖化做得不夠，恐無法達成巴黎氣候協定設定的目標，深感憂心。美國總統川普去年宣布退出巴黎氣候協定。

伊朗核協議有必要

此外，與會領袖將稱許伊朗核協議，認為維持與伊朗的核子協議是尊重國際協議，並有利於國際安全、和平和穩定。這與美國撕毀伊朗核協議的立場相左。

歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼被媒體問到，這次峰會是否在反對川普，她回應說：「我們不會組織針對任何人的會議。」但馬來西亞副首相旺阿芝莎表示，川普的貿易關稅措施已促成歐盟和亞洲合作。

本屆峰會除了美國退群這一話題，中國大陸在各地的「一帶一路」會不會也踏上歐洲大陸，再度引起關注。「德國之聲」網站報導，歐盟藉這次峰會展現自己在中美之間扮演緩衝角色，但大陸「一帶一路」在世界各地引起一些爭議。

議題聚焦一帶一路

歐盟對待中國大陸的態度依舊十分謹慎。歐盟認為大陸鋼鐵生產過剩問題嚴重，而大陸為了在貿易中取勝而補貼企業，也被西方認為不公平。歐盟主席容克預計將與大陸總理李克強討論這個話題。

亞歐峰會是亞歐會議框架下最高層級的會議，主要負責確定亞歐會議的指導原則和發展方向，每兩年舉行一次，在亞洲和歐洲國家輪流舉行。迄今，亞歐首腦會議先後在泰國曼谷、英國倫敦、南韓漢城（首爾）、丹麥哥本哈根、越南河內、芬蘭赫爾辛基、中國北京、比利時布魯塞爾、寮國永珍、義大利米蘭和蒙古國烏蘭巴托舉辦過11屆。

(中國時報)