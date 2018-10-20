新竹縣長號次 選將尬吉祥話

2018年10月20日 01:19 中國時報 徐養齡 、邱立雅、巫靜婷、 陳慶居 ／綜合報導 、邱立雅、巫靜婷、／綜合報導

民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩號次抽到4，現場大批支持者簇擁大喊當選。（邱立雅攝）

竹竹苗縣市長、議員候選人19日抽出號次，爭取連任的新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌分別抽出6號、4號，支持群眾高喊「六六大順」、「四民同心、勢如破竹」吉祥話，現場凍蒜聲不絕於耳。

拚場較勁戰火濃

新竹市長除爭取連任的林智堅抽中6號，國民黨許明財在大批支持者簇擁下，從競總一路拜票到抽籤現場，抽中4號，立刻喊出「事事如意、重返執政」。無黨籍議長謝文進抽中籤王1號，開心高喊「新竹支持謝文進，新竹一定大躍進」。無黨籍的黃源甫、李驥羣、郭榮睿則分別抽中3號、2號、5號。

新竹縣長部分，抽籤順序依次為民國黨徐欣瑩、由總部發言人周江杰代抽的民進黨鄭朝方、無黨葉芳棟及國民黨楊文科，抽出號碼分別為4、3、2、1，相當巧合。

徐欣瑩率抽出4號時，台下支持者拉出布條高聲祝賀「勢如破竹、勢必當選」。楊文科則在競選總部主委范振宗、立委林為洲、聯電名譽副董事長宣明智等陪同下抽中籤王1號，現場支持者簇擁著楊文科穿過縣府大廳，在大門吶喊「凍蒜」、「一馬當先」、「一定當選」等吉祥話，要把楊文科送入新竹縣政府。

雙徐支持者助陣

苗栗縣長候選人抽籤結果，號次依序1號無黨籍朱泰平、2號無黨籍徐定禎、3號無黨籍黃玉燕，競選連任的縣長徐耀昌抽中4號。「雙徐」大批支持者到場助陣，高喊「凍蒜」口號。抽中4號的徐耀昌喊出「四民同心、勢如破竹」，象徵閩、客、原住民、新住民，族群融合共創幸福永續的未來。

(中國時報)