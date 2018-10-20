呼口號展雄心 3強政見攻防

2018年10月20日 01:19 中國時報 吳敏菁 、 廖志晃 ／綜合報導導 ／綜合報導導

彰化縣選委會19日辦理縣長選舉候選人號次抽籤，民進黨提名彰化縣長魏明谷抽中1號籤王，喜上眉梢，高呼「一定連任」；國民黨提名王惠美抽到2號，比出勝利手勢，直呼「改造彰化、翻轉命運」；無黨白雅燦抽到3號，無黨黃文玲抽到4號，無黨洪敏雄抽到5號。

王惠美表示日前提出「鐵路高架入前瞻、一軸一環雙樞紐」，作為改造彰化、翻轉命運的首部曲後，抽到勝利的2號，再提二部曲「在地就業好生活、產業建設新藍圖」透過系統交通網絡建設，鬆綁交流道特定區，提升產業投資、形成都會和新興產業聚落、連結觀光廊道，建設台灣第一大縣！

黃文玲批藍綠 左右開弓

黃文玲則左右開弓，先抨擊備風力發電夭壽貴，足孵彰化巨蛋30顆，再炮轟王惠美抄襲她的政見，像彰化縣農產運銷公司、二林農業高科技產業園區等，要求退選。對此，王惠美說，表示沒必要隨之起舞，選民眼睛雪亮，公道自在人心。

魏明谷競選團隊則表示，樂見候選人回到縣政議題。政見必經縝密評估，目前縣府團隊推動的重大工程和政策，都經法定程序，並按照既定期程推動中。

2號洪國浩 2次幸運數字

南投縣長候選人號次抽籤，民進黨洪國浩先抽中2號，他即高喊「勝券在握」，並表示他在南投農田水利會長、草屯鎮長選舉，都是以2號勝選；國民黨林明溱沒參與抽籤，由南投縣選委會代理主委洪瑞智抽出1號；林明溱稍後表示，抽到1號象徵一馬當先、一身是膽，要為南投縣打拚，讓南投縣軟硬體建設一應俱全。

(中國時報)