黃敏惠、涂醒哲連莊幸運號

蕭淑麗抽到1號籤王，欣喜比讚。

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中國時報
／嘉市報導
黃敏惠抽出2號，團隊齊呼雙喜臨門。
涂醒哲抽出4號，歡呼「4在必得」。（廖素慧攝）

嘉義市長選舉19日抽籤，尋求連任的民進黨市長涂醒哲抽中4號，與2014年當選市長的號次一樣；國民黨提名的黃敏惠抽出2號，與2005年當選市長的號次相同，2人再度交鋒市長選戰，都抽出幸運號，巧合得耐人尋味。

蕭淑麗抽中1號大喜

嘉義市長選舉號次抽籤由選委會代理主委林建宏主持，總幹事吳芯榆說明抽籤規則，接著公開拆封裝有號次的紙籤投入籤桶後，將4支號次籤投入抽籤箱，4位候選人都親自到場。

依登記順序黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、蕭淑麗、黃敏惠、涂醒哲逐一上台抽籤，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統首先抽出3號；接著，無黨籍候選人蕭淑麗抽出1號，喜出望外，大喊「一馬當先，第1名第1好，獨一無二，一定凍蒜」。

黃敏惠則抽出2號，立馬喊出「雙喜臨門」，團隊也立刻高舉「雙喜臨門」手牌歡呼，氣氛喜氣洋洋。團隊人員說，黃敏惠2005年第1次選市長也抽中2號且當選，是好兆頭；2009年當選市長連任時則抽中1號。

涂醒哲最後抽出4號，他笑說「上次也是抽4號當選市長，上次的文宣品再拿出來用好了」，並比出4的手勢，陪同的競選團隊及議員齊聲高喊「4在必得，四四如意，連莊凍蒜、凍蒜」。

上次選舉文宣可再用

選戰白熱化之際，嘉義市府會關係緊張，議會預定本月25日開臨時會、11月12日開定期會，但涂醒哲透露，不排除於本月25日開始請假，專心投入選舉。

(中國時報)

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