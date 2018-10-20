開衩旗袍 全裸裹布 花招盡出

2018年10月20日 01:19 中國時報 柯宗緯 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

九合一選舉19日號次抽籤，高雄議員候選人力搏版面，場邊花絮不斷，有人打扮電影英雄「神力女超人」，也有人穿大紅喜氣開衩旗袍，十分吸睛。不過也有脫序演出，全裸裹布條，上台抽完號，當場扯布險些大走光，令人瞠目。

超人裝 大紅袍 別苗頭

旗鼓鹽兩位女新人互別苗頭，周佳錚變身電影角色「神力女超人」現身，如同她秉持「服務如神力，做事有效率」精神。蔡宜芳則延續「婚禮風」穿上貼身旗袍說，從梅花旗袍、蝴蝶耳飾皆融合在地元素，梅花象徵不畏艱苦，蝴蝶代表高雄正要飛揚。

左營楠梓區獨派女議員候選人柳淑芳僅圍著布條出席，上台時抽完號次，竟當場將布條拉掉，打算要全身赤裸，一旁女警趕快拿著白色桌巾上前替她遮掩，並將她拉離現場；柳淑芳說，她是台灣最「獨」的女人，一定要用盡力氣守護台灣。

鮮艷T 國旗裝 搏版面

民進黨前鎮小港區議員候選人許乃文全家總動員，與太太兒女穿上「鎮港乃操人」鮮艷黃T，民進黨鳳山議員候選人林智鴻則穿「鳳山要紅」紅T。國民黨新興苓雅前金議員候選人陳若翠則把青天白日滿地紅國旗穿上身。

鎮港區議員候選人陳致中抽到3號，他近日自爆輸尿管結石住院，引發關注。他透露，有0.4公分結石沒排出，沒時間及本錢生病，最後關頭要全力以赴。爸爸陳水扁則預告28日要輔選，「上階不上台，致詞不演講」，再度挑戰「四不原則」紅線。

(中國時報)