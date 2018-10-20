板門店停戰村 開門迎客

2018年10月20日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

南北韓為解除板門店共同警備區（JSA）武裝而實施的掃雷工作基本上已完成。根據兩韓軍事協議，雙方將在10月25日之前撤出JSA的兵力和武器，民眾和外國遊客可自由出入該區，將JSA一分為二的軍事分界線形同消失。

兩韓從本月1日開始在JSA掃雷，北韓發現5枚地雷並爆破，南韓未發現地雷。南韓聯合新聞通訊社19日引述政府消息人士透露，南韓的掃雷作業已經完成，北韓也已進入收尾階段，20日相關工作將結束。

按兩韓9.19軍事協議，雙方須在掃雷工作完成後5天內撤出兵力和武器，北韓將撤除5個崗哨，南韓撤出4個。而JSA內的衝鋒槍、AK-47步槍、手槍等武器均得全部撤出。

韓聯社報導指出，解除武裝後，南北韓將各派35人在JSA執勤，這些人將佩戴黃底藍色的「板門店民政警察」臂章，以別於一般軍人，且不會佩戴任何槍械和武器。

屆時，南北韓民眾和外國遊客可在上午9點到下午5點自由出入JSA。此外，南北韓和聯合國盟軍指揮部還將拆卸或調整JSA內的監視設備，並舉行第二次的3方協商會議，討論解除JSA武裝後共同管理機構的組建、任務與營運方式。

JSA東西長800公尺、南北長400公尺，位於南北韓非軍事區（DMZ）西端板門店的中心，被軍事分界線一分為二，南邊有聯合國盟軍指揮部（以美國為首）駐守，北邊有北韓人民軍的警備崗哨。若以顏色區分，白色建築物歸北韓管轄，藍色建物則歸南韓管轄，兩種顏色、兩個世界。但解除武裝、允許人民與遊客自由進出後，分界線形同消失。

媒體習慣將JSA稱為「停戰村」（Truce Village），因為北韓、中國大陸和聯合國盟軍指揮部1953年7月27日於JSA內的一間會議室簽署韓戰停戰協定，也讓板門店停戰村自此聞名於世。

兩韓今年快速融冰，掃雷工作完成後下一步就是撤除JSA內非必要的監視設備。今年11月底或12月初，還會舉行南北韓鐵路和公路銜接開工儀式。

(中國時報)