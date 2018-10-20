最萌搜救犬 NARA選情告急

3歲5個月的NARA參加內政部消防署舉辦的「搜救犬網路票選活動」，曾多次參加搜救行動。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
地方中心／綜合報導

桃園搜救犬NARA參加內政部消防署舉辦的「搜救犬網路票選活動」選情告急，全國16隻搜救犬爭奪「最萌搜救犬」，截至18日為止，NARA獲得1萬8334票、暫時排名第7，消防局全力總動員，幫牠製作海報猛拉票，截止時間為20日13點，請桃園人「投6」幫桃園犬加油。

桃園王太太10年前領養紅貴賓COCO，COCO當時骨瘦如柴，後腿還因為骨裂，走起路來一拐一拐，疑似是受虐後被丟棄，甚至連聲帶都被割掉，令人心疼不已，如今經過王太太的悉心照料，COCO已經容光煥發、活潑開朗。

民間習俗養兩隻狗代表「兩口犬」，合起來就是「哭」字，代表不利家運，但桃園小琳不信邪，養了2隻狗兒子Money和Cow，笑言自己有兩個兒子、也是小犬，應該是「四口犬」合起來是「器」，就像她的個性一樣「大器」。

長毛臘腸犬因為身長、毛色亮麗，成為不少愛狗人士的心頭好，家中養有名為「橘子」的臘腸犬的Alice，更是為了親自打理愛犬的美容，耗費數萬元去上寵物美容相關課程，從洗澡、理毛，通通都親手來。

今年剛大學畢業的Winnie，在學時就飼養蜜袋鼯「咪咪」，至今彼此已培養深厚情感，Winnie表示，咪咪目前年僅1歲，但對人臉辨識有相當大的能力，她笑說，咪咪只要看見她以外的人，就會瞬間惱怒咬人，和平時瞪著大眼撒嬌的模樣大相逕庭。

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(中國時報)

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