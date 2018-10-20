庫德洛放話 關稅施壓不鬆手

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普的首席經濟顧問庫德洛18日指責中國大陸在與美國的貿易談判中寸步不讓，暗示將不會放棄關稅手段迫使大陸讓步。他的這席話降低了美陸兩國將在即將召開的20國集團（G20）峰會上達成貿易協議的預期。

美國國家經濟委員會主席庫德洛在底特律經濟俱樂部說：「他們（中國大陸）是不公平的交易者，他們是非法商人，他們盜取了我們的智慧財產權，中國沒有對我們的要求做出任何積極地回應。」

庫德洛接著說：「美國擁有世界上最先進的科技，這是我們經濟的支柱。中國似乎無法達到，所以他們將其盜走。我們不允許這樣的事。」

庫德洛還暗示美國將繼續利用關稅向大陸施壓，「我們把關稅作為（川普總統）談判策略的一部分，他不會放棄對中國必須做出改變的批評。」庫德洛稱，美國經濟強於大陸，指出人民幣貶值就是投資者對大陸經濟失去信心的一個跡象。由於市場對大陸經濟放緩和美陸貿易衝突加劇的擔憂，今年以來，人民幣兌美元已下跌近10％。

包括庫德洛在內的川普政府高官本周的談話，降低了外國對於美陸將於近期達成貿易協議的期待。預計川普和大陸國家主席習近平將於11月底出席在阿根廷舉行的20國集團峰會，並在峰會期間舉行雙邊會晤，目前兩國政府正為此次會面做準備。

美國商務部長羅斯17日在接受CNBC專訪時表示，美陸的貿易談判似乎已暫停。他說：「任何的談判都有起起落落，有暫歇，也有更活躍的時期。因此，現在看來，我們可能處於某種中斷狀態，」

對於外界對陸美貿易談判的關注，大陸外交部發言人陸慷16日說：「中美雙方一直就各層級的對話與交往保持著溝通。」

(中國時報)

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