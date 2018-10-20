徐耀昌端牛肉 提觀光消費券

2018年10月20日 01:19 中國時報 陳慶居 、巫靜婷／苗栗報導 、巫靜婷／苗栗報導

國民黨徵召競選連任的縣長候選人徐耀昌，19日發表「南北攜手躍進、山海共享慢活」縣政白皮書，也強調4年來實現絕大多數政見，未來另加碼發放觀光消費券，及延長YouBike前30分鐘免費至2019年底福利措施，全面行銷山城觀光休閒也拉抬消費人氣。

全力爭取連任的徐耀昌，在縣政規畫白皮書中，提出以「南北攜手躍進、山海共享慢活」為主軸，裡面有1大幸福願景、2項國際慢活運動、4大區塊特色發展、11縣市跨域治理平台、16大部門發展計畫及18鄉鎮市特色型塑等。

徐耀昌發表白皮書的同時，也2大利多消息，其一是規畫發放觀光消費券，面額為100到1000元的觀光消費券，對象有縣民及預約苗栗在地輕旅行的觀光客，以行銷國旅市場提升亮點。

其次，YouBike免費保障再加碼，徐耀昌說，全縣30個據點的公共自行車前半小時免費，為鼓勵鄉親利用，將自明年6月底延長至年底，意外保險也相對加碼保障。

針對徐耀昌陣營發放觀光消費券政見，徐定禎競選總部發言人李京勳指出，縣府邊說財政困難無法實施免費營養午餐，一邊大把撒錢，難怪無法解除中央財政控管，質疑這項政策買票。

徐定禎促進觀光則有3支箭的3大政策，一是召開縣政級旅遊會議，邀全國的旅行業者為苗栗的觀光總體檢，強力增加宣傳力度。二是打造文化慶典品牌大縣，定義苗栗是台灣多元文化的藏寶地。三是複製成功經驗，協請專業團隊協助，複製新加坡ZoukOut模式，在通霄海水浴場打造全台最強電音節，重拾觀光榮景。

(中國時報)