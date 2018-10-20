愛馬如情人 天天說悄悄話交心

陸海鎮寵愛馬兒，天天對牠輕聲細語說悄悄話。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

陸海鎮寵愛馬的程度堪稱「愛馬士」，求學時代為騎馬而餓肚子、蹺課，5年前因緣際會養了第1隻馬「lulu」開始圓夢，陸續養10多匹馬，還開闢媲美奧運馬賽規格的馬場，讓馬兒能舒適活動，蒐藏各種馬具體貼馬兒們的辛勞，他最疼「iphone」，每天都和牠輕聲細語一番。

陸海鎮創業有成，求新求變，開創攝影文創事業體，兢兢業業拚事業之餘，難忘年少時對《荒野大鏢客》電影裡西部牛仔的嚮往，高中時還挨餓，省下中餐錢偷偷跑去騎馬。

5年前經營酪牛牧場的朋友邀約他到新竹看馬，勾起他的未圓之夢，他買了年僅1歲的lulu回嘉，寄養在牧場月餘後，才帶lulu回家自己養，太太驚訝怎麼多了一個「家人」，他不知道lulu已暗結珠胎，隔年在驚奇中親手為lulu接生「女兒」。

陸海鎮到李季準的馬場學騎馬相中「iphone」，買牠回家與lulu當家人，沒想到iphone不久後也生產，他笑說2次都「買一送一」，他格外寵iphone，每天跟牠說話，每次騎馬前先拉馬走馬場3圈暖身，上馬後再慢步3圈，接著才小跑步，下馬後再跟馬兒輕聲細語稱讚牠。

陸海鎮說，為了給馬兒良好環境，他租用1.5公頃土地開闢馬場，比照奧運馬賽的標準，有專業教練教英式馬術，專人打掃馬場、餵食，他也親手餵食愛馬，口耳相傳，有愛馬人寄養馬，定期來練馬術，他自己偏愛美式奔放型騎馬，人馬皆自在。

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(中國時報)

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