蔣月惠超好運 四度抽中籤王

2018年10月20日 01:19 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

因聲援公勇路牴觸戶而咬傷女警一戰成名的屏東縣議員蔣月惠，19日進行議員號次抽籤時，再度抽到1號「籤王」，連競爭對手都直呼不可思議；蔣月惠自我解讀是長年為弱勢族群奔走發聲，抽籤前特地向上帝禱告，希望抽1號讓身障者好記，感謝上帝恩典。

相較議員抽籤時的熱鬧氣氛，稍早抽完的縣長候選人則顯得冷清不少，爭取連任的縣長潘孟安以有公務行程為由，由辦公室主任徐富癸代抽、抽到3號，無黨籍李鎔任抽中1號，國民黨蘇清泉則由競選總部副總幹事林育先代抽、抽到2號。徐富癸抽中3號時，台下隨即喊出「安居樂業、連任ＯＫ」，李鎔任抽中1號則高喊「一個大中國、一定當選」，林育先抽中2號喊出「清新執政、泉力以赴、屏東大勝利」。

蔣月惠成立羅騰園肢體殘障服務協會收容身障者，因募款狀況不佳而投入選舉，希望透過每票票30元的補助能挹注社團經費。2005年首次參選縣議員只得730多票，未達門檻保證金被沒收，2009年得票衝高近2100多票，只差200票當選，隔年轉戰屏東市民代表拿到1452票，差8票飲恨，2014年再度參選縣議員，終以4792票吊車尾選上縣議員。

巧合的是，加上今年第5次投入選戰，僅第一次抽籤抽到10號，近4次都一舉抽中「籤王」1號。屏東高中教務主任方思雲指出，若以平均每次面對20個競選對手，連4次抽中1號的機率是16萬分之一。

(中國時報)